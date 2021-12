El Sindicato de Empleado y Obreros de Comercio (SEOC) determinó en una asamblea realizada en la jornada de hoy con diferentes delegados de Call Centers de la provincia llevar adelante un paro por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza iniciará el martes 28 de diciembre a partir de las 14 horas y tiene como principales reclamos la negativa de las empresas respecto al pago de un bono de fin de año, junto al pedido de pase a planta permanente de más de 400 trabajadores.

Esta no es la primera medida realizada por los trabajadores de Call Center junto a SEOC. La semana pasada hubo un quite de colaboración donde se reclamó por los mismos temas que no encontraron respuesta, lo que motivó el nuevo paro.