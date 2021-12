Gabriela Piovano habló este lunes sobre la suba de casos de la nueva variante a partir del ingreso de viajeros del extranjero. “El viajero llegó a Córdoba, el gobierno que no controló fue el de Córdoba. Córdoba tiene que empezar a tapar con una manta la cagadota que se mandó”, comentó la médica en diálogo con Nacho Otero en el programa HTH de la Metro 95.1.

La doctora infectóloga no diferenció entre la llegada de Delta y Ómicron, a pesar de que la primera fue demorada por el pedido de aislamiento a los viajeros del exterior: “Córdoba no controló a los viajeros, y llegó el señor que viajó, volvió contagiado y se murió. Y eso es porque Córdoba determinó que no van a hacer lo que en todo el mundo se hace, que es controlar a los viajeros”.

“Nuestra preocupación principal es la variante Delta, que todavía está circulando. Y si con la variante original contagiás a 10, con la Delta a 30, y con Ómicron a 50”, añadió Piovano.

Por otro lado, sobre el hombre que llegó de Sudáfrica y fue el primer caso de Ómicron confirmado en el país sostuvo: “El señor que vino de Sudáfrica tuvo una conciencia ciudadana enorme, él decidió aislarse con dos testeos negativos y cuando su compañeros dieron positivo en Sudáfrica, avisó a las autoridades. Gracias a él nos ahorramos otro brote de Ómicron después del caso de las fiestas de egresados”. Esto último fue respecto a las fiestas de egresados de cuatro colegios de la capital que llegaron al menos a 110 casos y fueron punto clave del contagio masivo.

Ahora, en base a esta gran suba de contagios, Córdoba impondrá restricciones sanitarias a partir de este lunes 27 de diciembre al 4 de enero de 2022, con el objetivo de generar un descenso de casos. El gobierno provincial especificó que “quedarán suspendidos por el período mencionado los eventos masivos y/o extraordinarios, tanto en espacios abiertos como cerrados públicos como privados: recitales, festivales, bailes, discotecas y/o boliches”.

El futuro de Omicron en Argentina: ¿pueden volver los 30 mil casos diarios?

Consultada por esta cuestión, la doctora consideró: “Y más también. Lo que vamos a ver son muchos casos y proporcionalmente mucha menor cantidad de gente enferma. A nosotros nos preocupa la gente que en pequeña proporción se enferma gravemente”.

Además, Piovano calificó a la vacuna Pfizer como “la peor” y apuntó a los países que no se han inclinado por la Sputnik V:”El mundo que ha planteado esta gente no tiene salida. Vos fijate que Estados Unidos y Europa sin la vacuna Sputnik V, han privado a sus ciudadanos una muy buena vacuna. La peor vacuna es la Pfizer, porque la tenés que tener a -180° y además la tenés que transportar y además tenés que darte una dosis cada 3 meses, todos nos damos cuenta que es la peor vacuna”.

Por último, con respecto al ataque violento a un médico del Hospital Santojanni mientras realizaba un testeo, Piovano agregó: “No le peguen a los médicos porque no tienen más turnos, porque lamentablemente el médico una vez que ya se mandaron la cagada no los puede ayudar. Nosotros somos trabajadores, estamos tratando de ayudar, y nos han tratado de dictadores, de mentirosos. A quién van a buscar para que los ayuden si el personal no trabaja más”.