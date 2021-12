El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó esta noche su postura contra el nuevo consenso fiscal que firmaron esta tarde los gobernadores de todo el país. “No vamos a aumentar impuestos“, afirmó y reiteró su reclamo por los puntos de coparticipación que le quitó Nación.

El mandatario habló luego de que 23 provincias aceptaran el pacto propuesto por Nación. En la conferencia, le respondió a Alberto Fernandez, quien había cuestionado que el acuerdo “haya quedado sin firmar por la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”.

Al ser preguntado sobre esta frase, Larreta respondió: “La coparticipación que nos transfirieron vino de la mano de asumir nosotros el gasto y la responsabilidad de la Ciudad”.

“La Constitución lo dice bien claro, toda transferencia de funciones tiene que estar acompañada de los recursos. Nos transfirieron la función de seguridad, con más de 20 mil policías, cuyo gasto tenemos que afrontar con la coparticipación que nos transfirieron. Por eso consideramos que es inconstitucional“, detalló.

Al explicar los motivos por los que el distrito rechazó el consenso, el jefe de Gobierno afirmó que asumió el compromiso de “no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción, más allá de que la realidad financiera de cada provincia lleve a firmar el Consenso Fiscal”.

“No vamos a aumentar impuestos”, repitió Rodríguez Larreta la postura del Gobierno porteño. Sin embargo, afirmó, “la respuesta del Gobierno es pedirnos firmar un Consenso Fiscal que habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia, y el aumento de otros, como el de las alícuotas máximas de Ingresos Brutos a los sectores productivos”.

Rodríguez Larreta sostuvo que esto es grave porque además anula el camino de baja de impuestos que “veníamos transitando con el Consenso Fiscal de 2017, que creemos que se debe retomar cuando estén dadas las condiciones económicas para hacerlo”.

Además consideró necesario asumir otro rumbo. “Nuestro país tiene un problema serio de trabajo. Muchos perdieron el suyo, otros trabajan en la informalidad y la gran mayoría no llega con su sueldo a fin de mes. Cuesta mucho encontrar oportunidades en un país que hace 10 años no crece y en el que no se crea empleo formal registrado.

Otro punto central por el que la Ciudad rechazó el Consenso es que la firma también implica suspender los juicios que cada distrito tenga contra el Estado nacional. Eso afectaría el reclamo ante la Corte Suprema por la quita de los fondos de coparticipación.



Horacio Rodríguez Larreta y funcionarios porteños en una conferencia de prensa. Foto captura.

“Quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la Ciudad a renunciar al derecho de reclamar los fondos que nos quitaron inconstitucionalmente”, sostuvo.

En el cierre de su discurso, Larreta habló de un “futuro distinto” y afirmó que debe nacer “de la voz de los argentinos que se expresaron en las urnas y que pidieron cambiar el rumbo y empezar a construir un camino que apueste por la educación, el trabajo y la seguridad en cada rincón de nuestro país. Juntos por el Cambio está firme para defender estos valores y la esperanza de una Argentina distinta”.

También reiteró que con con los otros tres gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales -Jujuy-, Rodolfo Suárez -Mendoza-, y Gustavo Valdés -Corrientes-) tienen la misma convicción: “Ninguno de los cuatro vamos a aumentar impuestos”.

“Ahora, en el caso de ellos por la realidad financiera de las provincias ellos tienen que firmar el pacto fiscal”, definió Larreta.

Por+ultimo, dijo que está convencido que este camino (aumentar impuestos) no es el mejor “para solucionar el problema de los argentinos”.

“La Argentina necesita impulsar un desarrollo federal, con iniciativas que favorezcan la creación de trabajo, las inversiones, que potencien el talento, a lo largo de todo el país, en cada una de las provincias”, definió.

Y concluyó: “Necesitamos una economía sana, que acompañe al crecimiento de los que producen“.

Una postura diferenciada

Por la mañana, al anunciar la finalización de la obra de dos ramales del Arroyo Cildañez, Larreta había adelantado: “En la ciudad de Buenos Aires no estamos de acuerdo con aumentar impuestos”.

Y se diferenció del resto de las provincias, incluso, las que están gobernadas por Juntos por el Cambio: “La Ciudad no tiene deudas con la Nación”.

“La situación financiera de algunas provincias es diferente y por eso las decisiones son autónomas de cada provincia. El miércoles pasado almorzamos y nos reunimos los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio: estamos todos coordinados y trabajando en equipo muy bien”, aseguró, a pesar que los otros tres sí firmarán el pacto.

En este sentido, sostuvo que “las provincias arrastran desde hace muchos años una deuda con el Gobierno nacional y para su refinanciación necesitan el consenso fiscal”.

“Por el contrario, la Ciudad tiene un reclamo en la Corte por la quita de coparticipación que está avanzando la causa y ya presentamos todos los documentos, las pruebas, los números y es una situación diferente”, añadió.

Rodríguez Larreta ya había renunciado al pacto que Mauricio Macri impulsó en el 2017 para implementar una rebaja progresiva de los impuestos provinciales.

Se reunió la cúpula de Juntos por el Cambio



La cúpula de Juntos por el Cambio durante la reunión en la sede del PRO

Fue este lunes al mediodía por última vez en el año, y acordó luego de más de dos horas de debate una posición común en torno a la firma del Consenso Fiscal que las provincias firmarán con el presidente Alberto Fernández: “No crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes”, resolvieron en alusión a las provincias que gobiernan el radicalismo y el PRO.

“Respecto al Consenso Fiscal, se acordó respetar y avalar las decisiones de los gobernadores y el jefe de Gobierno, en el marco del compromiso asumido en la campaña electoral de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes, para lograr el impulso al trabajo y la producción, tan necesarios en este momento de la Argentina”, sostuvo la cúpula de la coalición opositora en un comunicado.

Parte de la reunión, que se hizo en el quinto piso de la sede del PRO de la calle Balcarce, estuvo centrada en las explicaciones que brindaron los gobernadores radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes, para adherir al pacto fiscal que tres horas después del cónclave tenían previsto firmar junto al resto de los gobernadores y el presidente Fernández.