La relación entre Natalie Weber y el futbolista Mauro Zárate navega por aguas mansas, calmas, serenas. Ahora, porque hace un tiempo relativamente corto la situación fue otra y…sí, hubo mar de fondo. Estuvieron separados después de que ella descubriera el “beboteo” que una amiga suya -entrenadora personal de ambos- mantenía con él. Ahora se supo que ella quiso resolver la situación “en el agua”: la mandaron al frente y le dijeron en vivo que la quiso ahogar. ¡Impacatante!

Natalie fue una de las invitadas a Los Angeles de la Mañana en el comienzo de la última semana del ciclo. Ya se sabe, pero lo repetimos por aquello de que el público se renueva. Angel de Brito anunció que el programa llegará al final el próximo 31 de diciembre, y poco a poco van pasando por el programa aquellas que alguna vez fueron angelitas. A la morocha le tocó el sillón de Yanina Latorre y no podía estar exenta de algún escándalo o declaración rimbombante.

Estaban hablando del “Wandagate”. Y mientras pasaban las imágenes de la fiesta de Navidad de los Nara se detuvieron en las “caras de angustia y tristeza” que se le observan a Mauro Icardi. “Algo está roto ahí. Algo se resuebrajó porque ya no sonríen” se escuchó decir. De Brito, incluso, insistió con que “Wanda tiene crédito después de lo que pasó” y que lo va a utilizar.

“Daaaale, Natie, yo te conozco, si a la que descubriste beboteando a Mauro casi la ahogás. Casi la tirás al lago de Nordelta. No me jodas”.

Entonces, Natalie hizo un comentario y otra de las invitadas, Carolina Molinari (ex del futbolista Mariano Pavone),le recordó que ella venía precisamente de una separación y un regreso. “Sí, te reprochás algunas cosas en un momento. Siempre agarrás y decís “che, este día con quién estuviste” o le preguntás “tal día por qué estabas en línea”, pero después cortás porque si no, es enfermizo”, le respondió.

Después, Natalie consideró que ella también hubiera vuelto si se enteraba que su marido había estado con otra. “No es tan grave, la infidelidad es un acto carnal. Lo que molesta por ahí es el biri biri, el mensajito, eso de andar haciendo las cosas por atrás, eso es terrible, no la infidelidad”, aseguró la modelo, que es un ejemplo para muchas mujeres por su historia de vida.

Ese comentario hizo explotar a Cinthia Fernández, que la mandó al frente con pito y cadena. “Daaaaale Natie, yo te conozco, si a la que descubriste beboteando con tu marido casi la ahogás. Casi la tirás en el lago de Nordelta. No me jodás…”. Acorralada, Natalie se defendió con palo incluído a la China Suárez: “Son cosas diferentes. Era mi amiga. Bueno, es como el caso de la China y Mauro. Eso es terrible, porque además era fácil comprobar si ellos seguían casados. Levantás un tubo y le preguntás “che, Zaira, me esta tirando onda tu cuñado, ¿se separó de tu hermana? No existe el “no sabía”“. Hace unas semanas, se mencionó a la misionera Noelia Ríos como la “amiga” de Natalie que coqueteó con Zárate. No se confirmó, pero cuando el río suena…¡Agua trae!