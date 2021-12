Hoy hubo cortes programados de energía en Tucumán y la empresa prestataria del servicio dio a conocer un cronograma de interrupciones, hasta el 2 de enero, debido a que Transnoa, que distribuye la energía en el NOA, tiene problemas de distribución. Esto generó un gran descontento entre los usuarios del servicio, en la provincia.

El gobernador interino Osvaldo Jaldo se refirió al tema. “La gente de Transnoa hoy estuvo en Tucumán, van a trabajar y les llevará más tiempo”, dijo y acotó que por ese motivo EDET hizo un cronograma de cortes.

Sin embargo, Jaldo resaltó que no se les puede cobrar a los tucumanos por un servicio que no se da. “Este gobernador le dice a EDET que servicio que no se presta, servicio que no se cobra en Tucumán”, dijo.

Añadió que entiende que hay fallas de provisión de energía, pero resaltó que “no es responsabilidad de ningún tucumano ni tucumana. Por lo tanto las horas de servicio que no se prestan no se cobran”.

Finalmente, el funcionario señaló que el Ente Regulador será el responsable de controlar que no se cobre por el servicio no prestado. “Para eso están y tienen estas instrucciones de obrar en ese sentido. Si no lo hacen, ellos serán responsables”, concluyó.