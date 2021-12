El barrio se llama Chacras de Murray y a tono con ese nombre lleno de pompa y linaje todas sus viviendas son imponentes, amplias, luminosas, cómodas y confortables. Es un oasis de verde y color donde se respira naturaleza y calma, y sobre todo abunda y atrona el silencio. Básicamente porque está lejos de todo. Bueno, de todo no. De los escándalos mediáticos no pudo escapar. Allí se mudó hace poco la China Suárez, nada más y nada menos, y ahora trascendió que uno de sus vecinos es el polista Bautista Bello. Veamos quién es.

El muchacho reúne algunas características que podrían definirlo como “buen candidato” a los ojos de la actriz. Es considerado uno de los exponentes más facheros del Polo (donde la facha es moneda corriente, y la moneda también), es un hombre viajado y con cierta experiencia a su corta edad, tiene pinta de aventurero, de culto, de bohemio, y según se cuenta es piola a la hora de la labia y el parlamento. Además, es el novio de Sofía Jujuy Jiménez. Y ya se sabe: para ciertas personas eso puede resultar un impedimento, un freno, pero para otras adquiere la forma de incentivo.

Jujuy Jiménez se fue a pasar la Navidad a su provincia. Tiempo de reencuentro, de abrazo fraterno, de obsequio solidario, de promesas para el futuro. En el medio de ese relajamiento y ese período de sosiego parecido al de cualquier crepúsculo en las “Chacras de Murray”, la modelo le dio un reportaje a Los Angeles de La Mañana. Y quizás para sacarla un poco de lo emotivo que era la nota (por la despedida de LAM y sus recuerdos en el programa) Pía Shaw no tuvo mejor idea que hacerle una pregunta al hueso.

“Yo no tengo ningún problema con la China”, dijo Jujuy. “Mirá que Wanda Nara decía lo mismo al principio”, le advirtió Angel de Brito.

“¿Es verdad que el Bauti, es cierto que tu novio ahora es vecino de la China Suárez en las chacras de Murray?”. Por un momento nadie dijo nada. ¡Chan! Enseguida les cayó la ficha. La cara de Jujuy se fue reconfigurando. Su sonrisa eterna, gigante y luminosa dio paso a un gesto duro y taciturno. Los ojos se abrieron de par en par y mientras en el estudio se escuchaba un “uhhhhhhhh” que ya era condenatorio ella reaccionó y se apuró en aclarar que no tiene ningún problema con esa circunstancia. Al menos por ahora.

“Ay, Pía, no seas mala…. Escuchame, ¿Podés decirme cómo sabés esto vos? ¿Cómo se enteraron?” atinó a decir Jujuy, ya desencajada. “Y bueno querida, qué querés, trabajo para el señor Angel de Brito, soy periodista yo”, le respondió Pía, segura de lo que le estaba diciendo. Recién ahí la morocha recuperó el talante. “No.. en serio, yo no tengo ningún problema con nadie, y soy de las que piensan que las cosas suceden cuando tienen que suceder y por algo que tienen que suceder”, contestó.

Para que no quedaran dudas de su convencimiento, Jujuy agregó “en serio, con la China Suárez está todo bien”, frase que permitió escuchar una picante advertencia de Angel de Brito: “Mirá que Wanda al principio de todo decía lo mismo, eh…”. Mientras Jujuy no sabía qué cara poner para salir del embrollo, las demás integrantes del panel le iban dando a entender que “tuviera cuidado”. La ex conductora de América, quien vivió un escandaloso momento al acusar a Horacio Cabak, tan sólo le dijo a Pía… “Qué mala que sos…”. ¿Cómo era la frase? El que se quema con leche…