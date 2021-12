Aprovechando su viaje en Argentina, Oriana Sabatini junto a su novio Paulo Dybala. La cantante le quiso hacer una broma a su papá Ova. Sin embargo, no le hizo cualquier chiste. Oriana se inspiró en uno de los challenges que más estuvo circulando en Tik Tok, que consiste en decirle a los padres que les cobraron una suma de dinero excesiva por inflas las ruedas.





“Recién fuimos a inflar las pelotas y nos cobraron $5000, es medio raro ¿no?”, preguntó una en forma desinteresada. Osvaldo, que se encontraba recostado en un sillón, se tuvo que incorporar porque no podía creer lo que escuchaba.

“¿Qué? ¿5000 para qué?”, preguntó indignado. “Te vieron la cara de gila”, agregó. Ellas le continuaron insistiendo mientras le detallaban cómo es que se había dado esa secuencia ficticia. A cada rato se escucha al hermano de la tenista reforzar su pregunta: “¿Qué? ¿Cómo?”. Dado que Oriana Sabatini seguía preocupada añadió: “Te juro que iría porque me da bronca”.

Para tranquilizarlo ellas explicaron que le pusieron un aire premium, y que de ahí el valor de la acción. “La estafaron, me calenté bolu… me calenté, porque la estafaron”, continúo el modelo. Claramente se podía notar lo enojado que estaba, y estuvo a punto de pararse para ir a quejarse. No obstante, fue allí cuando Oriana Sabatini le dijo que era una broma