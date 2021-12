Como esposa de un jugador de fútbol a la que le ha tocado tener que enfrentar a más de una ‘desubicada’ que intentó acercarse a su marido, Natalie Weber pasó por LAM y opinó sobre las infidelidades que abundan en el ambiente del fútbol.





Sin medias tintas, admitió haber tenido alguna separación con Mauro Zárate aunque a diferencia de otras parejas, ellos decidieron no estar con otras personas. “Si hubiera estado con otra mujer, seguramente hubiera vuelto lo mismo porque no me parece eso tan grave”.

Cinthia Fernández eligió no creerle pero Natalie continuó: “Por más que me moleste, si estábamos separados no puedo decir nada. Es algo completamente diferente a que te metan los cuernos. Me molesta mucho más el mensajito, el biri biri estando en pareja”.

Luego, profundizó en el tema y tomó como ejemplo el Wandagate: “Es algo completamente diferente a chamuyarse el marido de Wanda. Me parece terrible lo de la China y Mauro porque era muy fácil comprobar si estaba o no separada, llamaba a Zaira y se lo preguntaba. Miente y se victimiza”, remató

Hace poco, Natalie contó que había una modelo de la cual era muy pero muy amiga, que le había tirado los perros a Mauro Zárate en una fiesta… ¡y estando ella delante! Obviamente la situación terminó muy mal, Natalie la encaró y terminó advirtiéndole que no volviera a acercarse a su marido.