Al respecto, Osvaldo Jaldo informó: “Hoy, a las 17, en Capital Federal, vamos a firmar la mayoría de los gobernadores de los distritos argentinos un consenso fiscal que tiene que ver con la actitud que tiene el Gobierno nacional en la persona del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que son quienes van a encabezar este acto”.

Sobre ello, el gobernador Osvaldo Jaldo dijo: “Lo que estamos haciendo es recuperar autonomía de las provincias. En gobiernos anteriores se firmaron pactos fiscales para sacar créditos en el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y dijo que, como consecuencia, “a las provincias las condicionaron a firmar pactos fiscales y compromisos de difícil cumplimiento”.

image.png “Los gobernadores de las provincias vamos a firmar un consenso fiscal que tiene que ver con la actitud que tiene el Gobierno nacional de Alberto Fernández”, expresó Osvaldo Jaldo.

Con este consenso fiscal, “las provincias tendrán la posibilidad de manejar cada una su cuestión tributaria, tomar las decisiones de manera unilateral y de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de los distritos”.

A su vez, declaró: “Nosotros valoramos mucho la actitud del Presidente y todo su equipo. Al margen de poder tomar decisiones tributarias, también tenemos facultades para diseñar nuestros presupuestos sin limitaciones. Siempre las limitaciones en los presupuesto y en los gastos son los recursos. En una buena administración no se puede gastar más de lo que recauda. Tucumán tiene un presupuesto con superávit. Estamos cumpliendo todos nuestros compromisos sociales”.

Asimismo, indicó que “este pacto fiscal reconoce algunas pautas que tenemos que cumplimentar a título de sugerencia en el tiempo. Como nos dan autonomías también hay ciertas limitaciones”, lo cual posibilitará al Gobierno central impulsar negociaciones con sus acreedores.

Y comentó que el Gobierno nacional tiene “una gestión muy compleja, donde la oposición dejó sin presupuesto, no al Presidente, sino a la República Argentina. No le votaron la herramienta más importante que debe tener un Gobierno nacional, provincial y municipal, que es el presupuesto que fija los ingresos y los egresos para ser ejecutado en el año. Hoy la Argentina no tiene proyección en el año 2022, ni de ingresos, ni de egresos”.

El Consenso Fiscal, señaló, “es la herramienta más importante que va a tener el Presidente para salir ante el mundo a refinanciar deudas, hablar con acreedores en general y en particular con el FMI, y buscar inversiones”.

Sobre el impacto del Consenso Fiscal en la provincia, comentó: “Tucumán no va a aumentar ningún impuesto producto de este acuerdo federal. Seguirá teniendo un presupuesto con superávit porque no vamos a resignar ningún recurso que le corresponda a los tucumanos”.

Jaldo también comentó: “Tucumán está acompañando al Gobierno federal, dándole un instrumento que hoy, al no tener presupuesto, la Nación necesita más que nunca. Un consenso federal que muestra un acuerdo institucional y político de todos los gobernadores del país hacia el Gobierno nacional. El acuerdo nos sirve a las provincias pero también le da sustentabilidad en el tiempo al Gobierno que encabeza el doctor Alberto Fernández”.

Alcances del Consenso Fiscal, punto por punto: