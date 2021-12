Si bien se caracteriza por mantener con total hermetismo todo lo que a su vida privada refiere, Juana Viale se encontraba mostrando su look al aire cuando antes de presentar a su abuela en la noche en que la Diva regresó al programa volvió a deslizar un comentario que llevó a sospechar en una posible y pronta boda con Agustín Golderhon.

Es que si bien siempre evita ahondar en su relación sentimental, fue la propia actriz y conductora quien, luego de mostrar a cámara el vestido blanco de seda jacquard y organza diseñado por Gino Bogani que había elegido para lucir en el día que Mirtha Legran volvió a la televisión, disparó un contundente mensaje para su novio.

“Miren lo que es esto… una delicadeza. El señor Bogani hace alta costura que se prueba y es detallista, pero él lo terminó hoy. Solamente un genio puede hacer lo que hizo él”, describía Viale mientras desfilaba en el estudio y flameaba la falda y cola la prenda.

Fue entonces que la nieta de la legendaria conductora aprovechó el espacio, y el hecho de estar felizmente en pareja y enamorada, para tirarle una indirecta a Golderhorn, “la colita… la colita del vestido. Un novio para esta novia diría una. Bueno, vamos a ver qué pasa”.

Luego de algunos espacios publicitarios, Juana presentó a su abuela y se acercó a ella para compartir la vuelta de la Chiqui a la pantalla chica. En ese contexto, la actriz comenzó a nombrar a todos los presentes en el estudio que se acercaron en este día tan especial para la Diva argentina.

“¡Un novio para esta novia! Me vestí de blanco por algo. ¿Si me voy a casar? No sé, no sé”, bromeó Juana al aire.