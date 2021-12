La diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penacca, cuestionó a los funcionarios de Juntos por el Cambio, por su negativa a realizar debates por videollamada. Explicó que «no quisieron darle continuidad a las sesiones virtuales» en el Congreso y los acusó de desconocer «algunos protocolos» dentro del recinto durante los debates. También habló de lo acontecido en las reformas a los impuestos por Bienes Personales.

En declaraciones con el programa El Especial de los Domingos, Penacca salió al cruce de los funcionarios de la oposición por cortar las sesiones virtuales de la Cámara de Diputados: «hubo ciertos límites en cuanto al funcionamiento porque no hubo acuerdo con la oposición para darle alguna continuidad, pero se cumplen con todos los protocolos»

A la hora de hacer referencia a la posible vuelta a la virtualidad en las sesiones de la Cámara de Diputados, Penacca recordó que «la experiencia fue buena, porque se logró sesionar durante los dos años de pandemia» aunque añadió que desde la oposición «tuvo un desconocimiento de las medidas que se tomaron durante nuestro gobierno y fue en consonancia con lo ocurrido con la virtualidad».

«Siempre lo seguiremos intentando para cuidar a todos y a todas», prosiguió Penacca, quien recordó lo sucedido en las reformas al impuesto a Bienes Personales donde su partido sacó ventaja: «Lo más importante para decir es que logramos eximir a medio millón de personas, pero se corre del foco pese a que es lo personal. La oposición estaba envalentonada con lo que pasó con el Presupuesto y quisieron defender a 16 mil personas que son los que más tienen».

Penacca prolongó sus declaraciones al manifestar que a la oposición «le perturba lo que sucede con el déficit fiscal, pero si no se hacía este aumento de la alícuota no se iba a poder financiar. Por lo tanto se puede pensar que no les interesa el déficit» y que «queda claro cuál es su posición». Por último, agregó que «hay cierto nivel de incoherencia en la oposición, que parece querer que a este gobierno le vaya mal».

Fuente: El Intransigente