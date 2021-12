La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó que el video que sacó a la luz conversaciones de funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra sindicalistas demuestra que “el gobierno de Mauricio Macri estaba plagado de ilegalidades”.

En diálogo con “Es por acá”, el ciclo que conduce Fernando Alonso en La 990, la jefa de los espías relató que se encontró el material fílmico “la semana pasada en un disco en desuso que estaba en una oficina” del organismo que dirige.

“Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal”, sentenció la funcionaria, quien realizará una presentación judicial para que se investiguen los hechos.

En esa “mesa judicial”, según definió Caamaño a los integrantes de esa reunión, se encontraban el ex ministro de Trabajo Marcela Villegas, el ex titular de Infraestructura, Roberto Galante; el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Manuel Allan y el actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de cinco empresarios del rubro de la construcción.

También identificó al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián Di Stéfano y otros funcionarios de la AFI macrista.

Caamaño reveló que la reunión “duró dos horas” y que el material fue “editado para que el periodismo lo pudiera ver en dos minutos”.

“Hay una mesa que está puesta para llevar adelante una actividad ilícita. El Gobierno de Mauricio Mari estaba plagada de ilegalidades”, consideró.

“Lo importante es que el pueblo se de cuenta que el Gobierno de Macri estaba plagada de irregularidades. No podemos tener un gobierno de esas características. El neoliberalismo no puede volver a gobernar la Argentina”, afirmó.

Caamaño consideró que existe una grabación sobre dichas reuniones porque el Gobierno nacional de Macri “controlaba a la provincia”.

“Me parece que controlaban para que nadie sacara los pies del plato”, conjeturó.

La titular de la AFI evitó calificar los delitos y aclaró que esa tarea la debe realizar el juez que tome la causa.

Por último, criticó duramente a Villegas por haber dicho durante esa reunión que “si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”.

“Un ministro de trabajo se supone que está para cuidar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Quería arrasar con los gremios en la Argentina”, fustigó.