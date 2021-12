Tras la salida de Luis Novaresio y Romina Manguel, el Grupo América incorpora a Guillermo “Macu” Mazzuca a su programación. Después de una década alejado de la televisión, el conductor y locutor se suma a la pantalla de A24.





Luego de incursionar en otras formas de comunicación, especialmente a través de canales digitales, el periodista llegó a un acuerdo con la señal de noticias. “Firmando mi contrato el jueves 23 con @A24COM y @AmericaTV, un placer estar ahí, ¡gracias!”, expresó el conductor a través de las redes sociales. A partir del 3 de enero, Mazzuca se pondrá al frente de la franja de 18 a 21, según adelantó en la misma publicación.

Días antes, el anuncio llegaba a través de otro posteo: “Pronto”, manifestaba primero el conductor junto a una imagen suya en las instalaciones del canal. A continuación, Macu se mostró en el tercer piso de América saludando a sus nuevos compañeros. “Dirección, redacción y producción, tremendos profesionales. Gracias por el recibimiento y la onda infinita, amigos”, agregaba.

A mediados de diciembre, el periodista ya confirmaba que su vuelta a la TV era un hecho. “Hola amigos, paso por acá y comparto con todos ustedes, aunque no tengo el contrato firmado: voy a hacer TV, tres horas diarias con información y entrevistas, acompañado de una mesa de excelentes periodistas. Canal de noticias importante… (importan) tísimo”, escribía.

El periodista nacido en Bolívar, compañero de Marcelo Tinelli en la escuela primaria, se venía dedicando desde hace años a emprendimientos de comunicación particulares, conducción de eventos y, en pandemia, se reinventó organizando vivos en Instagram. “Estaba solo en casa, porque vivo solo en Palermo, no podía ver a mis hijos, tampoco a mis padres y empecé a hacer esos vivos. A los días me llamó un empresario amigo y me ofreció auspicio”.

Estos nuevos canales no solo sirvieron al conductor para ocupar su tiempo durante los meses de aislamiento y posteriores y para generar otros contenidos, sino que se convirtieron en una flamante oportunidad laboral. “Hice un negocio. Empecé a volcarme al mundo de la mujer, con entrevistas sobre decoración, jardines, gastronomía, porque me di cuenta de que Instagram es de las mujeres y mi audiencia es 95% mujeres y 95% de Buenos Aires”, explicaba.