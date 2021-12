El diputado nacional Waldo Wolff, al igual que sus compañeros de Juntos por el Cambio, se sumó a la ola de protestas que hubo en Twitter por el intento de parte del gobierno nacional de aumentar los impuestos. El funcionario macrista aseguró que esto trae «más pobreza» porque «promueve el exilio de capitales y la informalidad» laboral.

A su vez, los opositores , adelantaron que no aceptarán el proyecto de impuestos a las herencias, tal y como hicieron Javier Milei, José Luis Espert y el propio Wolff, quien explicó que «no acuerda con ninguna suba de impuestos» porque «la presión tributaria al privado es insoportable» en referencia a la cantidad de impuestos que deben pagar los más adinerados de nuestra sociedad.

No acuerdo con ninguna suba de impuestos.

La presión tributaria al privado es insoportable.

Toda suba de impuestos promueve el exilio de capitales y la informalidad.

Ergo, más pobreza.

Logran exactamente lo contrario de lo que dicen buscar. — WW (@WolffWaldo) December 27, 2021

Las protestas de parte de la oposición nacen de la suba del mínimo no imponible a los Bienes Personales que quedó aprobado para el 2022 mientras que ahora buscan mantener el impuesto a las herencias y aumentar su alícuota de manera progresiva. A mayor herencia recibida, más porcentaje irá se pagará con el fin de «redistribuir» el ingreso según explicaron desde el gobierno.

Además de las cargas impositivas mencionadas debemos sumar el impuesto a las ganancias, el cual comenzará a regir para aquellas personas que perciban desde $225.937 mensuales para el primer semestre del año entrante. De esta manera, los sectores de la oposición se unieron para frenar las imposiciones de parte del estado para este sector.

A su vez, el funcionario aseguró que desde el kirchnerismo «logran exactamente lo contrario a lo que dicen buscar» con este tipo de medidas. Detalle no menor es que el impuesto a la herencia no era una carga de alcance nacional sino que las provincias elegían si aplicarlo o no mientras que ahora se busca una ley que lo federalice a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no respondió a la propuesta de Wado de Pedro.

Fuente: El Intransigente