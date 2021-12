Atlético vivió un 2021 para el olvido. Pasaron directores técnicos -Omar De Felippe y Pablo Guiñazú- que no le encontraron la vuelta a un equipo que no funcionó y terminó penúltimo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), siendo el más goleado y uno de los que menos convirtió. Un escenario impensado allá por enero, cuando los hinchas se ilusionaban con una buena campaña.

De Felippe terminó renunciando el 12 de octubre, luego de sacar 16 puntos de 45, lo que dejó a Atlético lejos del objetivo: clasificarse para una copa continental. Sorpresivamente, “Cholo” Guiñazú se puso la pechera de DT a los pocos días, pero tampoco pudo levantar a un equipo que venía en picada. El cordobés prometía aplicar un “hiper profesionalismo al más alto nivel”. Sin embargo, dirigió seis partidos de los que no pudo ganar ninguno, con dos empates y cuatro derrotas. El inexperto DT se fue en silencio y masticando bronca.

Con Martín Anastacio dirigiendo de manera interina, Atlético cerró su peor campaña en la máxima categoría con un empate ante el campeón, River, donde se vio algo de la actitud que lo llevó a ser considerado “El Gigante del Norte”.

Regreso esperado

Atlético recurrió este mes a un viejo conocido, Juan Manuel Azconzábal. Un hombre considerado de la casa: ascendió como jugador y como entrenador al fútbol grande de nuestro país, en 2009 y en 2015, respectivamente. Y además llevó al club a disputar su primera Copa Libertadores, en 2017. En noviembre de aquel recordado año, “Vasco” decidió marcharse debido a una situación personal y a la desgastada relación con varios integrantes del plantel.

El 10 de diciembre marcó su vuelta, con el aval de los fanáticos. “Debemos construir un equipo, una idea de juego. Necesitamos volver a ser protagonistas, algo que se irá dando con el tiempo”, fueron sus primeras palabras.

Objetivos

Azconzábal tendrá una misión dura. Deberá armar un equipo competitivo para el año próximo. La dirigencia ya puso manos a la obra para reforzar casi todas las líneas. Habrá caras nuevas en la pretemporada que comenzará el lunes 3 de enero. La primera parte se realizará en el complejo “José Salmoraighi”. El plantel luego viajará a Buenos Aires, donde tiene programados tres amistosos (Huracán, Racing y Estudiantes de La Plata), aunque no se descarta que puedan sumar otros encuentros preparatorios.

El entrenador de 47 años sabe a lo que apunta: entrenamientos intensos y mucho trabajo. Es un fiel exponente de la escuela del “Pincha”, donde se formó como profesional. La receta parece ser ideal para los síntomas que arrastra Atlético desde hace tiempo y que le servirá para un mejor futuro. “Necesariamente habrá modificaciones”, adelantó Azconzábal. Algunos cumplieron los contratos (Santiago Vergini, Cristian Erbes, Franco Mussis y Matías Orihuela, entre otros) y no siguirán. Habría una decena de refuerzos que llegarán para la nueva versión del “Decano”, sobre todo en la defensa y en el medio campo, los puntos más flojos de la plantilla.

No habrá que descuidar el promedio para que no se transforme en un dolor de cabeza. En el siguiente torneo volverán los descensos. Si bien no tendría que haber complicaciones para mantener la categoría, habrá que acumular una buena cantidad de puntos pensando en 2023.

Lo cierto es que Azconzábal y su cuerpo técnico (Ariel Zapata y Raúl Aredes son los ayudantes de campo) deberán trabajar mucho para levantar al gigante dormido. Porque Atlético se merece un mejor 2022.