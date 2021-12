Alberto Fernández evitó opinar sobre la modificación de la ley anti-reelecciones que la Legislatura bonaerense se propone reformar tras las negociaciones de un sector mayoritario de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. “Es un tema de la Provincia”, dijo el mandatario ante la consulta de Clarín. A pesar de que es presidente del Partido Justicialista, el jefe de Estado esquivó la pregunta de este diario durante el homenaje al decano de la sala de periodistas de Casa Rosada, Roberto Di Sandro.

Más de 20 intendentes que fueron electos en 2015 y reelegidos en 2019 del peronismo se tomaron licencia de sus cargos y fueron nombrados en la administración nacional y en la bonaerense. Solo en el Gabinete presidencial hay tres jefes comunales del Conurbano con rango de ministro. De esa manera podrían volver a presentarse en 2023, a pesar de que la ley sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal lo impedía. Paradójicamente la ex gobernadora que ahora se opone a modificar la ley, en abril de 2019 a través de su ministro de gobierno Joaquín de la Torre habilitó la estrategia de las licencias con la reglamentación de la ley. Los detractores de la ley anti-reelecciones aseguran que la norma permite justamente las reelecciones indefinidas.



Homenaje. Alberto Fernández y el decano de la sala de periodistas Roberto di Sandro.

En público Fernández prefirió no involucrarse a pesar de que es la máxima autoridad del PJ. En privado, ante los intendentes había sido mucho más explícito .” Después se habla de las reelecciones sí o las reelecciones no, yo digo que si hay funcionarios que por una cuestión de cercanía son controlados, son los intendentes”, expresó el mandatario a principios de noviembre, durante un asado y después de compartir un acto con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hábitat y alcalde en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, tal como consignó Clarín entonces.

El Presidente expuso aquel día que, cuando un intendente es elegido dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. “Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular“, señaló.

El posicionamiento de Fernández no sorprende. Los intendentes del Gran Buenos Aires son una de los pilares que lo sostienen en el armado de un peronismo territorial -con la CGT y las organizaciones sociales- para balancear el equilibrio de poder dentro del Frente de Todo.

El presidente de Diputados Sergio Massa que había apoyado la ley sancionada en 2016, explicitó este mismo martes su posición: los legisladores del Frente Renovador votarán en contra de los cambios. “Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo porque ese limite no deberían cumplirlo los intendentes”, señaló el titular de la Cámara de Diputados. El tigrense no aclaró si sus legisladores darán quórum.

El senado bonaerense dispone a tratar sobre tablas -sin tratamiento en comisión- este mismo martes el proyecto para derogar el artículo 3 del decreto reglamentario que presentaron el jueves pasado Juan Pablo Allan, hombre de Esteban y Patricia Bullrich, y De la Torre. Desde hace semanas hay negociaciones entre los delegados del Frente de Todos, el jefe de Gabinete (e intendente en uso de licencia) Martín Insaurralde, la vicegobernadora Verónica Magario, el secretario general de la gobernación Federico Thea, la ministra de Gobierno Teresa García y el diputado camporista César Valicenti mantienen conversaciones con el intendente de Lanús Néstor Grindetti, el platense Garro y los radicales Miguel Fernández (intendente de Trenque Lauquen) y Maximiliano Abad (presidente del partido a nivel provincial).

“Al peronismo le hubiera gustado la reelección indefinida, pero se lleva un mandato más. Los del PRO y la UCR siguen un mandato más y reacomodan fuerzas. Varios creen que finalmente la Corte Suprema dirá que es inconstitucional limitar mandatos, que es una potestad de la Constitución”, señaló un dirigente peronista que pisa fuerte en la Legislatura.

Fernández tampoco quiso opinar sobre la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia a la gestión de María Eugenia Vidal tras la filtración de un video en el que el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas habla ante empresarios de la construcción de una Gestapo y de presentar causas contra sindicalistas del rubro como Juan Pablo “Pata” Medina. “Es un tema de la Justicia”, señaló Fernández.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que lo acompañaba junto a la portavoz Gabriela Cerruti, se diferenció del Presidente y cargó contra la gestión de Mauricio Macri, a quien responsabilizó por espiar a los ministros de Vidal. “Es un espanto, por el contenido de la discusión y la participación del gobierno nacional en las reuniones del gobierno provincial, más allá de que el contenido sea un espanto. La Justicia debe denunciar por sedición a todos aquellos que filmaron esa reunión. Acá no hay cuentapropismo: eso es un invento”, señaló el funcionario.