Charlotte Caniggia habló por primera vez sobre cómo es su relación con Kevin Axel, su hermano que a diferencia de su mellizo, no es mediático y vive en España desde hace años.

Santiago del Moro se acercó a la cocina de la modelo y habló el paso de Alexander por el reality en su segunda temporada, y aprovechó para preguntarle por el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia que no es famoso en la Argentina.

“Sé que es un artista re groso“, comentó el conductor. “Pinta hiperrealismo y es muy bueno“, aseguró Charlotte en su respuesta.

Tras decir que Kevin Axel vive en España y que no cree que venga hacia Sudamérica en un futuro cercano, la participante de Masterchef Celebrity mostró su faceta menos conocida: la de tía.

“Él está en pareja. Su novia tiene hijos. ¡Yo soy tía! ¡Soy la tía Char!“, expresó la modelo con respecto a los sobrinos que tiene gracias a Kevin Axel y su pareja, Nieves.

Charlotte cerró su intercambio con Santiago afirmando que le gustaría que su hermano mayor esté orgulloso porque ella participe de un certamen como Masterchef Argentina.

La reacción de Charlotte cuando le preguntaron por el casamiento de su papá

Si bien ya pasaron casi cuatro años desde que Claudio Paul Caniggia decidió separarse de Mariana Nannis, el conflictivo divorvio aún continúa. Sin embargo, a meses de hacerse público el final del matrimonio, el ex futbolista volvió a encontrar el amor en Sofía Bonelli, una joven y explosiva mujer.

Dicho romance, por supuesto, no pasó desapercibido para los medios… y mucho menos para su ex esposa, que estalló y arremetió contra el deportista con polémicas acusaciones. Y a pesar de que no muchos apostaban a que ese romance prosperara, el pájaro lleva casi 3 años de relación… y planea casarse nuevamente.

“Esta noticia a la familia de él le va a caer como el culo, tiene más de cinco años de relación. Ya habían planeado la boda, pero se suspendió por la pandemia. Se volvieron a sentar a hablar del tema”, fueron las palabras que lanzó Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo adelantando lo que se viene.

Fue entonces que el cronista le consultó por la futura boda y la mediática morocha expresó: “Ay, no sabía esto”. Incisivo, el notero redobló: “¿Te gustaría que lo hagan?”. Ya cambiando la onda de la charla la hija de Claudio Paul se limitó a comentar, “la gente puede casarse, por qué no”.