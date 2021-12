Cuando el reloj biológico empieza a apretar no hay que “dormirse” si es que uno está disconforme con la vida que lleva y quiere cambiar de hábitos para mejorarla. Eso hizo Connie Ansaldi, que anda por los 48: se ocupó, se hizo ver, estudió, analizó y esa curiosidad “despertó” su interés por mejorar su “sueño”. “Dormir mal es el peor asesino silencioso que tenemos” dijo en LAM. Y enseguida explicó qué es “el anillo” que ayudó a mejorarla en ese aspecto y que también usa el Kun Agüero.

“Hay que hacer un cambio total de alimentación, de suplementación y de sueño” arrancó Connie para sorpresa e inquietud de Angel de Brito, conductor del programa que termina este viernes y, en este caso, también entrevistador. “Para regular y mejorar el sueño tengo este anillo que es un medidor del sueño y de performance que justo conté que el otro día se lo vi al Kun Agüero el día pobre que renunció, que lo tienen muchos deportistas y los presidentes también. Me voy midiendo, y cambié mucho mi alimentación. Toda”, agregó.

A la hora de explicar las funciones y la utilidad del “famoso anillo” -que llevaba en una de sus manos y que mostró repetidas veces- la influencer del buen vivir y el emprendedurismo contó que “el del sueño te mide el sueño profundo y el sueño rem”, lo que la obligó a explicar cuál es cada uno, porque ninguna de las chicas entendía muy bien de qué estaba hablando.

“El sueño profundo es el que te recupera y el sueño rem es el que tenés cuando estás soñando. O sea, estás durmiendo pero tenés alguna actividad”. Cinthia Fernández le preguntó si cambiaba de color y su respuesta fue un tanto irónica: “Nooooo, esos son los caballitos de mar que comprás en Mar del Plata”. Casi todas coincidieron en una carcajada.

Connie contó que el anillo refleja todos sus resultados en una App que se baja en el celular. “Está conectado con blootooth. Les voy a mostrar cómo dormí yo ayer, que debe haber sido como el ojete. Bueno, no se olviden que yo trabajo con Australia, que son 14 horas de diferencia, entonces muchas veces me acuesto a cualquier hora, y todos esos detalles son muy importantes”.

Entonces, miró a su celu y contó que “mi sueño de ayer fue “74 sobre 100″. Factores que afectan en sueño: sueño total: 7 horas. Eficiencia: 74 por ciento, que me lo marca en rojo. Descanso: óptimo. Sueño rem: 1 hora 52 minutos. Ahi soñé. Sueño profundo: 50 minutos. Latencia, que es lo que tardás en dormirte: 11 minutos. Uno tiene la sensaciónde que tarda en dormirse, pero no es así. Y Ritmo circadiano: me lo marca totalmente en rojo y poner atención porque me acuesto a cualuier hora”. ¡Más que el señor, la señora de los anillos!