Sin lugar a dudas, el escándalo del año fue el que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. La empresaria encontró un chat de su marido con la actriz y luego confirmó que tuvieron un encuentro mientras ella no estaba en París.

Cuando salió a la luz este escándalo, Yanina Latorre contó en LAM que Icardi no era el único futbolista al que la China le mandaba fotos y videos. Entre los nombres que mencionaron fue el de Rodrigo de Paul.

Esta Navidad, Rodrigo de Paul celebró junto a Camila Homs y sus hijos Bautista y Francesca. La pareja estaba separada tras los rumores de infidelidad del futbolista pero todo parece haber quedado en el pasado.

Sin embargo, Ángel de Brito contó en LAM que el jugador del Atlético de Madrid era parte de los chats involucrados en el Wandagate a pesar que él lo desmintió.

“Ella está acá (en Argentina) hace bastante tiempo viviendo, me la crucé el otro día caminando en Puerto Madero con la nena y el bebé en el carrito”, aseguró Caro Molinari. Por su parte de Brito agregó: “Sí ella está acá hace meses, se volvió. Él estaba en los famosos chats del Wandagate, fue uno de los que aparecía”.

Hace unas semanas, en diálogo con Fabio Azzaro, el futbolista había desmentido su affaire con la China: “No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, le escribió.