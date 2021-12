Es la película más vista antes que termine el año, es el largometraje del que todos hablan, porque se estrenó en la plataforma más exitosa, Netflix y porque su elenco es estelar.





Tanto revuelo sin dudas iba a generar muchas críticas y nosotros no vamos a ser la excepción:

No mires arriba intenta ser una crítica a la banalidad y la superficialidad de los políticos, pero no es graciosa y no tiene contundencia como crítica política. La película intenta ser una comedia negra, pero parece una comedia tonta, no causa gracia y no tiene drama. ¿Entonces en que género la encuadramos? rejunte de famosos, se acaba el mundo, explota todo y dura mucho.

No hay escenas creativas que te sorprendan, son un rejunte de escenas clásicas del cine catástrofe, donde siempre pasa lo mismo.

No quiero spoilear, pero creo que uno de los pocos méritos del director es que su final si es diferente a los de las películas catástrofes (es lo único).

Solo me reí con las dos escenas que aparecen después de los créditos, ¿Cómo puede ser que vi una película de más de dos horas y recién en los créditos el director logra ser gracioso?

El guion no permite que ningún personaje se luzca, es imposible que alguno de los actores gane un premio, porque todos pasan desapercibidos. El guion es tan básico que si no fuera la brillante Meryl Streep la que personifica a la presidenta, no notaríamos ninguna diferencia y lo mismo pasa con los demás personajes.

Hay muchas películas de este estilo en la historia del cine yanky y la mayoría pasan desapercibidas. Entonces la pregunta sería ¿Por qué esta no?

Creo que tiene que ver con el montaje y con la edición, ¿viene un nuevo cine? es una película al estilo de los reels de las redes sociales, cuando la estás mirando sentís que ves un video en Instagram o un Tik Tok.

Para mí en vez de llamarse “No mires arriba”, el título tendría que ser “No me mires”!