En diálogo con LV12, el ingeniero Daniel Nicoloff, Gerente de Operaciones de EDET, abordó la problemática respecto a las restricciones en el servicio de energía eléctrica. Comentó explicando que “hay un problema efectivo en el sistema de transporte”. Sostuvo que en el período estival por la alta demanda, y con la ola de calor, en general el requerimiento en la instalación de la distribuidora y del sistema de transporte son las máximas.

El directivo de la empresa recordó que el 18 de noviembre se desencadenó una falla como consecuencia de una obra pública en donde se dañó un cable subterráneo. “Esa falla requiere materiales y técnicos especialistas para hacer la reparación”, dijo, y agregó que el inconveniente estaría subsanado a fines de la próxima semana. Y explicó que “para evitar colapsos mucho más graves y severos hay instrucciones operativas técnicas que nos requieren realizar cortes para poder sostener el servicio”.

Sobre lo ocurrido ayer detalló que la distribuidora requirió de mayores cortes por eso tomó lo programado del lunes y lo del martes. “Y eso va a ocurrir si tenemos situaciones similares a las de ayer. Los cortes son de una hora y vamos a tratar de respetarlos taxativamente”, expresó.

Nicoloff aseveró que “Nada justifica los cortes ni tampoco pretendemos justificar. Existen limitaciones técnicas que hacen inviable no realizar cortes porque sino el daño es peor”. Y además aseguró que “no tendríamos cortes desde la semana que viene”, de acuerdo a la última información que tuvieron de la transportista.

Ayer fueron más de 30 mil usuarios que se quedaron sin servicio. El área que está afectada por la falla de la línea abarca desde 24 de septiembre hacia el norte, Barrio Norte, Ranchillos, Tafí Viejo, Lomas de Tafí, Yerba Buena y Cebil Redondo.

Imputación de cargo por los cortes

“Todavía no hemos recibido la imputación de cargo. El Ente Regulador es el órgano de excelencia que tiene que tomar decisiones de esa naturaleza”, dijo el representante de EDET. Y añadió que desde la empresa están dispuestos a aportar la información que se requiera necesaria para la toma de decisiones.

Respecto a las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo que dijo ayer que “servicio que no se presta, servicio que no se cobra”, Nicoloff coincidió con el mandatario y manifestó que “los tucumanos no tienen porque no recibir el servicio que les corresponde”.

Fin de año con cortes

Por último, el directivo de EDET adelantó que de acuerdo al pronóstico del tiempo que indica temperaturas elevadas para los próximos días, tanto el miércoles, jueves y viernes “es muy probable que la programación que hemos desarrollado para la restricción de demanda se apliquen”