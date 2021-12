El actor australiano Hugh Jackman anunció este martes que ha contraído el coronavirus.

“Solo quería que lo escucharas de mí. He dado positivo en un test de covid-19. Síntomas leves y tan pronto como me den el alta… ¡estaré deseando volver a The Winter Garden!“, escribió en su cuenta de Twitter, refiriéndose al teatro de Broadway donde desde hace pocos días se realizan representaciones preliminares de su espectáculo ‘The Music Man’.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021