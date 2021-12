El llamado dólar “blue” registró un importante aumento de $ 3, y se terminó negociando a una media de $ 206 por unidad.

La cotización oficial de la moneda estadounidense también subió, $ 0,20, respecto de la jornada de ayer. Hoy cerró a $ 108,14, en promedio.

Con el recargo de un 30% del impuesto PAIS alcanzaba un promedio de $140,58; y cuando se le sumaba el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor medio llegaba a $178,43.

Las versiones bursátiles de la divisa, por el contrario, operaban con leves bajas. En el tramo final de la rueda, el Contado Con Liquidación (CCL) retrocede un 0,9%, a $ 202,72. El Mercado Electrónico de Pagos (MEP) pierde un 0,2%, a $ 194,11.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de $ 0,08, respecto del cierre previo, y se negoció a un promedio de $ 102,62.

Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de U$S 5 millones, debido a su intervención en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los U$S 232 millones. En el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 71 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron U$S 477 millones.