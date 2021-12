“Servicio que no se presta, servicio que no se cobra”, afirmó este lunes Osvaldo Jaldo, luego de que la empresa EDET anunciara cortes programados por zonas en Tucumán. Y en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) se hicieron eco de los dichos del gobernador interino.

El órgano de contralor -dirigido por Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo– resolvió enviar hoy un pedido de informes a la empresa distribuidora de energía eléctrica, con el objetivo de obtener un detalle formal sobre las razones que motivaron la medida de suspender de forma provisoria la prestación a grupos de usuarios.

A partir de la respuesta que envíe EDET, el ente regulador podrá dar inicio a los expedientes que determinarán la posible incidencia de los cortes programados en la facturación del servicio, a los fines de que, tal como reclamó Jaldo, se revisen los pagos en los casos en los que la prestación no se haya efectivizado.

En principio, en el Ersept están al tanto de que EDET señaló de forma pública a la empresa transportadora de energía eléctrica, Transnoa, por la rotura de un cable subterráneo, supuestamente producto de una obra de la SAT. Sin embargo, quien tiene competencia en esa materia -el transporte- es el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), por lo que el Ersept buscará avanzar en cuanto a lo administrativo con la compañía que corresponde a su jurisdicción.

Así, una vez que EDET devuelva el pedido de informes al Ersept, el personal técnico y administrativo del órgano de contralor provincial podrá cuantificar “los daños a los pequeños usuarios, a los vecinos que están sufriendo los cortes programados, para ver la incidencia en la facturación”.

En caso de que los equipos legales, técnicos y administrativos del Ersept determinen que la suspensión del servicio debe verse reflejada en la facturación, se notificará a la empresa de manera oficial.

Sin embargo, EDET también tiene el recurso de responder por vía de alzada -es decir, ante el Poder Ejecutivo-, por lo que el trámite se puede extender.

Ante una consulta de LA GACETA, Morghenstein explicó que el pedido de informes será girado este martes por dos razones: primero, porque EDET ya hizo oficial un cronograma de cortes programados que no se debe a obras para mejorar el servicio; y, segundo, porque en el organismo cuentan con los reclamos de los usuarios con respecto a las consecuencias de la medida.

“A esta altura del año, no se le puede decir al vecino que no consuma energía porque va a colapsar el sistema, o que no compre un aire acondicionado con el calor que hace en Tucumán. Nos parece correcto lo que dijo el gobernador, y estamos acompañando esa decisión”, sintetizó Morghenstein.