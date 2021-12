“Bake Off” no solo es un éxito como programa los idas y vueltas que tiene los participantes con los jurados o las grandes recetas que pueden cumplir, sino también por las increíbles historias que tienen los concursantes detrás de ese famoso delantal que tanto lucharon por conseguir para ser partes del reality.

Una de las participantes que más marcó su paso por el certamen de pastelería más famoso del país fue la joven de Villa Luro, Paula Paternoster, quien emocionó a todos al finalizar el programa con su impactante historia: “En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos”.

Fue entonces que Paula decidió dedicar su tiempo a la pastelería para olvidarse de la noticia que había recibido: “Ahí le metí un montón a la pastelería. En este camino la medicina no tiene respuestas inmediatas. Fui a una persona que me recomendaron que me dijo ‘vos tenés alma de podio. Anotate en Bake Off porque tenés todo para ganar’. A la semana abrió la inscripción y me anoté”.

Aunque Paula fue eliminada de “Bake Off” , la gente siguió apoyándola en redes sociales donde manifestaba todo el tiempo su amor por los animales y la pastelería, pero lejos de traer buenas noticias en las últimas horas, fue más bien algo trágico. La joven había salvado a una cotorra que había caído a su patio con una de sus patitas quebradas.

Obviamente Paula la ayudó y la llevó al veterinario donde al volver posteó una foto de ambas y escribió: “Les presento a Remy y su yeso. Tiene que tenerlo 20 días, así que nos vamos a volver mejores amigues”. A medida que pasaban los días, la joven compartía el estado del animal, hasta que llegó con la mala noticia de su partida.

“Mientras lo estábamos llevando al veterinario para el control de su patita, Remy tuvo una convulsión y falleció. Estoy triste y con bronca porque venía mejorando y ya me tenía mucha confianza, al punto que ayer dormimos la siesta. Gracias a todos por la colaboración, estoy segura que a todos nos va a volver por mil”, escribió en un comunicado.