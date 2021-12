A días de finalizar el 2021, el año de las polémicas separaciones por infidelidades y en casi todas está involucrada la China Suárez, surgen nuevos rumores sobre el famosísimo Wanda Gate. A pesar que de los protagonistas del escándalo dieron vuelta la página y realmente hicieron honor a la frase: “pasado pisado”, los medios siguen.

Esto ocurrió hace varios meses, pero fue tan impactante que la gente y los programas no pueden parar de hablar sobre el tema. Lo peor de todo es que la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi están a tan solo barrios de distancia, pero por nada del mundo quieren cruzarse porque saben que eso puede terminar muy mal.

Si bien todo se hizo público, la realidad es que los tres deben tener mucha más información de la que dieron, pero prefieren ocultarla para cuidar las imágenes públicas de los tres, más que nada la de Icardi, quien tuvo varios llamados de atención por parte del club en el que juega donde le pedían que calmara las cosas.

Hace algunas horas, Carlos Monti de “Nosotros a la Mañana” sorprendió a todos al revelar un insólito dato sobre cómo Wanda se habría enterado del affaire que tenía su marido con la China: “Hay un rumor muy feo que dice que en realidad Wanda se enteró de la historia de Icardi con la China por algún llamado que habría recibido de parte de Benjamín Vicuña”.

Fue entonces que una de las panelistas del programa le puso más picante a la situación y dijo: “¡Uy! A mí me llegó lo mismo, pero no lo puedo creer yo”. Lejos de querer ampliar el escándalo del año, Monti salió en defensa de Vicuña, quien no la pasó ni la está pasando nada bien en medio de los rumores de una infidelidad.

“A mí me cuesta creer que Vicuña haya levantado el teléfono, o haya buscado el teléfono de Wanda para decirle ‘fijate porque tu marido está con mi ex’. A mí me cuesta creerlo, pero está circulando esa versión”, sentenció Carlos Monti, mientras el resto del panel opinaba lo mismo ya que Vicuña siempre se mostró muy respetuoso con la China.