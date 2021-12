El rumor de que Esmeralda Mitre y Aníbal Fernández estaban viviendo un romance cobró mucha fuerza. “Se conocieron por Twitter. Después tuvieron algunas reuniones en la oficina de él, que la ayudó y ella se dejó ayudar. Así nació el amor entre ellos”, informó el periodista Diego Esteves al aire de América. Esta bomba tuvo un enorme impacto en las redes sociales donde muchos usuarios opinaron sobre la inesperada pareja. Pero la versión duró poco.

Molesta por los trascendidos, la actriz explicó cuál es su vínculo con el ministro de Seguridad de la Nación. “Desmiento la noticia que dijo hoy Diego Esteves sobre mí supuesta relación con Aníbal Fernández. ¡Es una absoluta mentira! Lo conocí una vez en el ámbito laboral y nada más y le tengo respeto. ¡Parece una operación! ¡No jueguen con la vida privada de la gente! ¡Gracias!”, tuiteó furiosa.

Mitre replicó el mismo posteo en Instagram, donde también arrobó al político. Minutos después, Fernández también hizo un contundente descargo: “Asombra la vocación de agredir a cualquiera. Desmiento ese absurdo planificado para mal sobre mi supuesta relación con Esmeralda Mitre. La conocí por razones laborales y me merece respeto. Estoy acostumbrado a esta basura, pero los demás no tienen la obligación”.

Esmeralda Mitre disparó sin filtro contra Marcelo Tinelli: “Me traicionó, me parece un pusilánime”

Si algo define a Esmeralda Mitre es su verborragia sin filtro. Y a principios de este año, después de un largo detox televisivo, volvió a la escena mediática en un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América), donde disparó munición pesada contra Marcelo Tinelli, al que tildó, entre otras cosas, de traidor.

La olla se destapó cuando Ventura le preguntó si volvería a trabajar con el dueño de La Flia. “No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionas y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado”, sentenció la exparticipante de Cantando 2020 (eltrece).

Mitre, una de las revelaciones del ciclo de canto, tuvo una salida muy escandalosa del ciclo. “Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating”, advirtió.

Asimismo justificó su eliminación del concurso: “Pasó lo del COVID falso positivo. Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa, me parecía malo. No como en el Bailando, que era bueno y la pasé muy bien. Fue un drama, me decían que por favor me quede, que se les venía el programa abajo, yde hecho se les vino abajo desde el día siguiente que yo me fui. Es la verdad, yo tengo rating. Es un fenómeno rarísimo pero pasa”.

Fuente: TN