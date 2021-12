Con Beto Casella de vacaciones y Edith Hermida confinada por haber dado positivo de covid 19, Bendita tv debió recurrir a un conductor “de urgencia” y sacado “de la galera” para encarar la semana “sandwich” entre Navidad y Año nuevo. Claudio Pérez volvió a dar muestras de su condición de polifuncional y se puso al frente del ciclo, y en uno de los primeros informes que presentó le tocó hablar de una ex del programa: Juarui, que viene de quedar afuera de Masterchef.

Juariu se llama en realidad Victoria Braier, y se hizo famosa por descubrir en las redes sociales tanto noviazgos como separaciones a partir de las señales, las huellas o los rastros que iban dejando los famosos en sus distintos perfiles. Por ejemplo: si dos que eran pareja “dejaron de seguirse” ella daba cuenta de que ahí había una crisis. Si otros dos subían fotos y por algún detallecito podía inferir que habían estado en el mismo lugar, pues lo que nacía era la posibilidad de un romance.

Algunos de esos supuestos se confirmaron y de esa manera fue ganando fama. Un día la empezaron a llevar a los programas de televisión (el primero fue Jorge Rial, que la convocó para que fuera a Intrusos) y así se hizo famosa y popular en todos los ámbitos, no sólo en el mundo digital. Semejante nivel de exposición hizo que la convocaran para integrar el panel de Bendita Tv, y que luego se interesara por ella Materchef Celebrity, que la tuvo en cuenta para su tercera edición.

Gabriel Cartañá se mostró “decepcionado porque allá la echaron y lloró a mares, y acá la despedimos con honores y no soltó una lágrima”, y Horacio Pagani aseguró “el que se va de acá no vuelve”.

Su salida del 9 estuvo rodeada de polémica. En ese momento, Beto Casella saludó la oportunidad si suponía un progreso para ella, pero se quejó porque no había sido llamado ni consultado por las autoridades de Telefe, por lo que supuso que “me están robando a una figura del programa“. Con su habitual ironía, Casella fue filoso en la crítica al canal de las pelotitas.

La estadía de Juariu en el realitie de cocina duró hasta el domingo, cuando perdió el mano a mano decisivo contra Charlotte Caniggia. Su llanto desconsolado del final fue el punto de partida de las críticas de Bendita, ya que el sicólogo Daniel Cartañá se quejó de que “ahí estuvo 2 meses, la echaron y fue un mar de lágrimas, acá se pasó un año y no lloró ni un poquito cuando la despedimos con todos los honores. La verdad, es una decepción lo que veo de esta chica“.

Horacio Pagani -se dice que cuando Casella no está, es un poco “su voz” en el programa- no sólo opinó en la misma línea. Además volvió a bromear con el apodo de la muchacha y fue contundente al señalar que “el que se va de acá, no vuelve”. Y para que no queden dudas de su afirmación señaló que “En ese programa del que la eliminaron hay un repechaje, así que seguro la llaman y va a poder competir ahí de nuevo”. ¿No será mucho?