Son 9 los participantes que quedan en Masterchef, y el jurado cada vez elige cosas más complicadas para los cocineros. Este martes, tuvieron que hacer un mini desafío antes de arrancar a cocinar y Mica Viciconte hizo una fuerte declaración.

Los participantes tenían que cocinar un trago clásico pero con dos ingredientes para innovar. Recibieron la ayuda de Inés Santos, la bartender más famosa de la Argentina, quien además fue la encargada de elegir el mejor trago de la noche.

Cuando le tocó el turno a Mica Viciconte de presentar el suyo, la modelo no pudo controlarse y dijo: “No te miento que veo el trago y me dan unas ganas de tomarlo“.

Luego, siguió: “Lo primero que voy a hacer cuando tenga a Luca es tomarme un trago“.

La modelo si bien no ganó el beneficio, ella tenía una medalla por lo que la habilitó a tener una ayuda mientras cocinaba.

Mica adelantó su vuelta a Brasil

La modelo estuvo ausente en el programa por que se fue de viaje con la familia a Brasil. Mica y Poroto armaron las valijas para viajar a Buzios, donde recibieron la Navidad y se desconectaron de la rutina en compañía de los seres queridos del ex futbolistas y las tres hijas de Nicole Neumann. De hecho, la carga compulsiva de fotos con Indiana, Allegra y Sienna provocó un cortocircuito.

Mica sintió la necesidad de regresar a Buenos Aires por otro tema sensible. Sí, Viciconte contó en su Instagram que ansiaba enormemente reencontrarse con sus dos perras Aloha y Frida.

Con fotos de las preciosas peludas, Viciconte escribió los sentimientos que la atiborraron: “Falta poco para verlas“. Así que sus mascotas también disponen de toda su atención, su amor y su dedicación.