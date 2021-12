Valeria Aquino siempre se mantuvo en pie de guerra contra El Polaco, en diversos periodos emanó su verdad, que se relacionaba con comportamientos erráticos del cantante durante su relación. Así como hace un tiempo direccionó su mirada a Barby Silenzi.

La mamá de Alma supo contar públicamente que la actual pareja del músico ejecutaba una especie de malos tratos a su hija, en los días en que vivía con el padre. De hecho, ha descripto una tendencia a obviar su presencia y a no prestarle atención.

Esas presunciones ahora toman otra corporeidad. ¿Qué pasó? Resulta que Valeria juntó valor para aportar mayor claridad al accionar de Barby y lanzó algunas nociones muy sensibles. “Me resulta chocante como mamá, repugnante, creer que haya hecho ciertas cosas porque soy mamá y amo a los chicos. Ya cuando no hay tacto con los chicos me hierve la sangre y salgo a querer matar a todo el mundo pero hay que contenerse”, sostuvo.

En diálogo con Mitre Live, Aquino se refirió a Silenzi, aunque sin nombrarla directamente y exclamó: “No voy a ahondar sobre lo que pasó en su momento, la actualidad es que no tengo relación ni la voy a tener”.

La ex de El Polaco se soltó para expresar con total precisión lo que sabe que acontece en el seno del hogar del cantante y Barby: “Cómo me va a molestar que mi hija la vea, me encantaría que el ámbito familiar donde ella se encuentra sea familiar y transitado con amor. Puertas para adentro pasan un montón de cosas que al aire no te las puedo decir”.

Hasta que bramó con todas las letras lo que piensa de Barby: “Como mamá para mi es un desastre, ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto. Yo siempre fui una mina de unir o tratar de entender, cuando eso dejó de pasar se perdió todo. Uno puede como mamá hablar y puedo aceptar las disculpas, vos me tocas a mi hija y no poder hacer algo y que mi ex pareja haga la vista gorda no”.

¿A qué se referirá Valeria? ¿Qué hizo Barby con su hija Alma? Por el momento no esclareció los acontecimientos, pero si dejó claro que no existe posibilidad de una relación cordial con la pareja de su ex.