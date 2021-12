Referentes del oficialismo y de la oposición negocian la posibilidad de modificar en la sesión extraordinaria que realizará este martes por la tarde en la Legislatura bonaerense la norma que limita las reelecciones indefinidas.

Es que la ley 14.836 aprobada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que limitó a dos mandatos consecutivos la posibilidad de reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros.

El debate central está puesto en que la norma tomó como punto de inicio el mandato que los intendentes estaban cumpliendo a partir de 2015, ante lo cual diversos intendentes del oficialismo y también del PRO y del radicalismo consideraron que “ninguna ley puede ser retroactiva”.

Una de las opciones, que cuenta con el aval del gobernador Axel Kicillof, considera que debe ordenarse la situación para evitar cataratas de interpretaciones y fallos judiciales- es la que apunta a modificar el artículo 7° de la Ley.

Las negociaciones contrarreloj obligaron a un pedido de prórroga sin horario. Así lo informó Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial e integrante del Frente Renovador.

Autor del proyecto original para frenar las reelecciones indefinidas, Eslaiman adelantó que votará en contra del nuevo proyecto.

El objetivo sería introducir una modificación en la norma para precisar que el primer mandato a considerar es el iniciado en 2019. De esa forma, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones.

Existe otra propuesta, presentada por el diputado justicialista Walter Abarca, que directamente busca derogar la ley que limitó las reelecciones y en la que se establece que los intendentes podrán ser reelectos por el voto popular y sin necesidad de limitar sus mandatos.

Otra posibilidad que se baraja es tratar el proyecto del senador de Juntos, Juan Pablo Allan, que pretende poner freno a las licencias que toman los jefes comunales antes de cumplir dos años consecutivos en su segundo mandato para así poder volver a presentarse en 2023.



La idea, afirman en la oposición, es incluir también dentro de esa iniciativa la modificación del artículo 7 para considerar como primer mandato el período 2019-2023 en lugar del 2015-2019.

Como sea, la discusión genera rispideces dentro de todas las fuerzas políticas: en Juntos, los legisladores alineados con Vidal y en el Frente de Todos los que responden a Sergio Massa ya adelantaron que no votarán cambios que impliquen habilitar reelecciones.

Con esta confirmación de Massa, se profundizan las dudas para el debate previsto en ambas cámaras bonaerenses para este martes: al ser un tema incluido sobre tablas, para modificar la norma actual y habilitar el tercer mandato hacen falta dos tercios de los votos. A la docena de massistas, en Diputados se sumaría otro número similar que responde a Vidal. Para bloquear el debate hacen falta 31 sobre 92.

En tanto, los liberales de José Luis Espert y la Izquierda tampoco acompañarán la propuesta.

De esta manera, durante la madrugada se sabrá si se alcanzaron los votos necesarios para ubicar el punto de partida de vigencia de la norma a partir de los mandatos iniciados en 2019, lo que abriría las puertas a algunos intendentes para volver a competir en las urnas en 2023.

Internas en Juntos: Vidalistas vs. intendentes



La ley que limita la reelección de intendentes fue sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La oposición está dividida. En el seno del PRO hay dos grupos: por un lado los Vidalistas de paladar negro, que se oponen a cualquier tipo de reforma sobre la ley que se aprobó cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. La actual diputada porteña volvió a insistir en redes contra la re-reelección.

Primero tuiteó una columna que escribió en La Nación, titulada “Yo digo no: basta de privilegios en la política”. En ese texto es categórica: “Este no es un debate más. Este es un debate en el que se define si queremos una democracia con alternancia, o no. Con personas que pueden ejercer el poder por más de 20 años, o no. Con auténtica capacidad de elegir frente a aparatos municipales, o no”.

“En una democracia que nos incluya a todos no puede haber espacio para privilegios”, sostuvo. Y agregó: “La reelección no es un problema real de los argentinos, sino de los políticos. Como todos sabemos los problemas reales de los argentinos, que no pueden seguir esperando, son la pobreza, la inflación, la inseguridad, el narcotráfico y tantos otros”.

De otro lado está el sector de los intendentes del PRO que apoyan la reforma de la actual ley y reclaman el tratamiento sobre tablas del proyecto que prohíbe que aquellos intendentes que pidiendo licencia (o sus reemplazantes) puedan presentarse en 2023 a una reelección.

El tratamiento de la iniciativa habilitaría al peronismo a incluir un artículo para que el primer mandato a contar sea el de 2019-2023, con una reelección posible en el mandato 2023, pero sin posibilidad alguna de presentarse en 2027.

Esa postura contaría con un respaldo casi unánime del bloque de la Unión Cívica Radical, a excepción del legislador Pablo Domenichini, integrante de Evolución Radical, fuerza interna de Martín Lousteau.

“No a las re-reelecciones. La perpetuidad en los cargos públicos distorsiona el libre ejercicio democrático. Nuestros vecinos necesitan soluciones a sus problemas. El límite a las re-reelecciones es un paso adelante en la consolidación de la democracia bonaerense”, sentó posición el legislador radical díscolo.

Del lado del PRO las opiniones está divididas, pero el sector de los intendentes amarillos contaría además con los apoyos de Martiniano Molina, Fabián Perechodnik (exfuncionario de Vidal, que votaría contra la postura de la exgobernadora) y de María Florencia Retamoso, esposa del diputado nacional Gerardo Milman, que se referencia con el sector de Patricia Bullrich.

La titular del PRO fue contundente en sus críticas a la ley que impulso Vidal y de alguna forma resume la postura de los legisladores que votaran para reformarla. Según explican, un error en la reglamentación de la misma habilita que los intendentes tengan reelecciones indefinidas aunque la ley lo prohíba, lo único que tienen que hacer es pedir licencia.

El mecanismo, que fue revelador por Clarín en julio, derivó en que más de 20 intendentes pidieran licencia para migrar a cargos nacionales y provinciales antes de cumplir la mitad de su mandato.

Algunos son: Gabriel Katopodis (San Martín), ministro de Obras Públicas; Jorge Ferraresi (Avellaneda), en Hábitat; Juan Zabaleta (Hurlingham) en Desarrollo Social; Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), jefe de gabinete de la Provincia; Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), ministro de Infraestructura bonaerense; y Mariano Cascallares (Almirante Brown), diputado bonaerense electo, Jorge Macri (Vicente López), ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



La ley 14.836 marca que si completaron dos años y un día en su cargo quedan imposibilitados a presentarse a una reelección, pero nada dice sobre aquellos que dejaron el poder el 9 de diciembre de 2021, un día antes del plazo.

Allan, uno de los senadores que impulsa la reforma da números: “Casi la mitad de los intendentes del Frente de Todos alcanzados por la prohibición evadieron fraudulentamente la ley y pueden volver a presentarse. Mientras que 51 intendentes de #Juntos fueron respetuosos de la norma y no podrán hacerlo en 2023, generando una profunda desigualdad ante la ley”.

“La única manera de terminar realmente con las reelecciones es esta, cambiar la reglamentación, sino hay intendentes con mandatos de seis años, dos de licencia y reelección indefinida”, resumieron desde Juntos. El debate será extenso y las negociaciones contra reloj también. Todo en el día de los inocentes.

