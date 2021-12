Otros dos condenados por la Tragedia de Once, el mayor siniestro ferroviario de la historia argentina, obtuvieron la libertad condicional tras cumplir las dos terceras partes de sus condenas.

Se trata del ex presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA) Carlo Michele Ferrari y del ex directivo de esa empresa Carlos Pont Vergés, ambos condenados a cinco años de cárcel.

Ambos gozan actualmente de prisión domiciliaria pero quedarán en libertad condicional el 31 de diciembre, en el caso de Ferrari, y el 12 de enero de 2022, en el de Pont Vergés.

Ambos resultaron condenados por sus responsabilidades en la muerte de 52 personas y heridas a otras 789 en el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación ferroviaria de Once.

LEER MÁS: Boudou, Núñez Carmona y Baratta pidieron sumar la denuncia de la AFI a la causa por presunto espionaje

Ferrari y Pont Vergés están detenidos desde octubre de 2018.

Las medidas fueron dispuestas por el Tribunal Oral Federal número dos, en sendos fallos unipersonales firmados por el juez Jorge Gorini.

Ambos vieron acortados los plazos para acceder al beneficio de la excarcelación por el descuento de días de encierro por “estímulo educativo”, a raíz de los estudios que cursaron mientras estuvieron presos.

El fallo dispone, además, ordenar a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica para que a partir de las fechas en que fueron concedidas las excarcelaciones se les retire a ambos las tobilleras con rastreador satelital que controlan el cumplimiento de la prisión domiciliaria.