El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se sumó este lunes a las denuncias de lawfare a sindicalistas durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires (2015-2019). El puntapié inicial lo dio la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al presentar una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora por promover una mesa judicial contra dirigentes gremiales.

En declaraciones a AM 750, el titular de la cartera judicial hizo referencia a los videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. “Es gravísima la denuncia, como todo lo que tiene que ver con la mesa judicial” de Cambiemos. En este sentido, Soria recordó una incidencia cuando fue legislador nacional.

“Siendo diputado me tocó presentar junto a otros diputados y senadores la primera denuncia de la mesa judicial cuando entraban al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada y a Olivos a jugar al pádel. Son los mismos camaristas de Casación que hoy se siguen excusando, el mismo nivel de impunidad”, embistió Soria contra los apuntados de la “mesa judicial” a nivel presidencial.

En esta línea, el funcionario sostuvo: “Así como sus medios siguen sin hablar de la mesa judicial y de las reuniones clandestinas entre jueces, medios de comunicación y el macrismo, hoy trasciende que el gobierno de Vidal tenía una réplica de esa mesa que funcionaba en la Casa Rosada”, manifestó, basándose en las imágenes y la denuncia del organismo a cargo de Cristina Caamaño.

“Son fachos. Estos tipos espiaban no solo a sus familias, a sus colegas de partido sino también a periodistas, dirigentes de la oposición. Espiaban a las víctimas de la AMIA, Macri fue hasta procesado por eso. Más tarde espió a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, aseveró y, no obstante, recalcó: “No me extraña para nada que un funcionario de Vidal haya dicho que querían tener una Gestapo paralela, era el sueño que tenían”.

Por último, remató: “Son los propios anticuerpos de los mismos operadores que entraban a escondidas a Casa Rosada: los mismos personajes que son miembros de Casación Penal que entraban a Olivos y Casa Rosada hoy están resolviendo causas para quitárselas a jueces que quieren avanzar e investigar y mandárselas a sus amigos de Comodoro Py”.

El Gobierno de Kicillof también habló

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, opinó al respecto en Twitter y afirmó que existió “un accionar coordinado” que buscó “perseguir opositores políticos y gremiales” en la provincia. “El video con declaraciones del exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales”, apuntó el funcionario.

Agregó que “acciones como estas están severamente penadas por la ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente”. “Los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político deberían evaluar qué sectores del Poder Judicial fueron permeables a estas operaciones y actuar en consecuencia”, completó el integrante del Gobierno de Axel Kicillof.

