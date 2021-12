Una curiosa teoría de Carlos Monti acerca de lo que pasa con las mujeres y las parejas en las temporadas de verano derivó en una fuerte e inesperada confesión de Sol Pérez, sin dudas la panelista más picante de Nosotros a la mañana, el programa de Canal 13. La ex chica del tiempo contó cuál fue su peor crisis de pareja con Guido Mazzoni, actual novio y futuro marido suyo, y qué consecuencia tuvo para su vida laboral.

Monti, que conduce el ciclo en la ausencia del Pollo Alvarez y Sandra Borghi (ambos de vacaciones) elaboró su pensamiento más llamativo: dijo que las mujeres que van de temporada solas vuelven acompañadas, y aquellas que la empiezan en pareja regresan separadas o embarazadas. “Las temporadas son así, no tienen término medio. Lo digo después de tantos años de cubrir esos períodos en Mar del Plata, Carlos Paz o donde quieran”, analizó.

A un costado, Sol le dio la derecha. “Las temporadas son letales. Es verdad lo que dice Carlos. De hecho, yo me separé en una temporada”, frase que generó la curiosidad del experimentado periodista por saber con quién había roto en un verano. “De Guido me separé”, le aclaró Sol, y después agregó que “por suerte fue hace dos años y pudimos volver y seguir juntos”.

“Es verdad, Carlos. Las temporadas son letales. Yo en una temporada me separé de Guido. Por suerte pudimos volver y estamos bien…. ¡Pero no volví a hacer temporada!”, le dijo Sol a Carlos Monti.

Sin embargo, aquel “incidente” tuvo una consecuencia para su vida profesional. Otro panelista del grupo, Pablo Montagna, le preguntó si había vuelto a hacer temporada y ella le contestó “Y no, no volví a hacerla”. Esa temporada fue tremenda para Sol, pues entre otras cosas derivó en un conflicto judicial con la uruguaya Mónica Farro. Ayer, además, la modelo había contado que Guido había postergado la fecha de casamiento hasta 2023, es decir por un año más.

Nancy Duré, quien está en el panel por esta semana, le dijo a Monti “no sé si te pasó a vos, pero a mi mucha gente me preguntó por la fecha de casamiento de Sol”. Entonces, la rubia volvió a tomar la posta y dijo “a mi me gustaría que en vez de que me pregunten a mi, la pregunta se la hagan a Guido. Lo estamos presionando, mi suegra también presiona”.

En el mismo sentido, aclaró que la mamá de Guido se llama Adriana y que tanto ella como el padre del fornido muchacho -propietario de una importante cadena de gimnasios- son “los mejores suegros que me podían haber tocado. La verdad, gente de primera. El que no pone fecha es el hijo”.