Han pasado ya unos meses desde que Britney Spears se liberó de la tutela de su padre y desde ese momento no paró de hacer fuertes declaraciones. Hace algunas horas hizo lo propio para referirse a uno de los temas que más le consultan sus fans: la posibilidad de volver a hacer música.

En ese sentido y con un texto muy crudo, la cantante se despachó en Instagram nuevamente contra ese entorno que contralaba todos sus movimientos. Además, Britney Spears admitió sentir cierto temor a que esos momentos de angustia que atravesó se hagan presente nuevamente en su vida.

“Durante 13 años pedí interpretar sobre el escenario nuevas canciones y hacer versiones actuales de las que ya tenía, pero cada vez que lo proponía recibía un ‘no’”, comenzó Britney Spears, en un claro mensaje hacia su padre. Luego, respondió de manera indirecta a la pregunta de sus fans.

“Supongo que ahora habrá quien se pregunte por qué no lanzo música nueva, aunque esto es solo un problema algo insustancial. La gente no tiene ni idea de lo que me han hecho personalmente, y después de todo lo que he pasado, tengo miedo tanto a la gente como al negocio en sí“, sentenció.

La autora de “Lucky” también se refirió a sus planes futuros, aunque no aclaró si los mismos se relacionan con su profesión o si es algún proyecto diferente.

“Dejar de hacer música es una forma de decirles ‘púdranse’. Mis metas ahora son empujarme a hacer cosas que me asustan… pero no mucho. No dejo de ser una persona que no es Supermujer”, dice en otra parte de su descargo.

Ahora, la gran pregunta que se hacen los admiradores de la estrella pop es si volverán a escucharla nuevamente o si eso solo será un recuerdo. Por ahora, solamente resta esperar.

Fuente: MNeuquén