Desde un punto de vista, el balance del año puede atenerse a los datos concretos: Wikipedia presenta una lista de los principales descubrimientos de 2021. Figuran 15, los más espectaculares e importantes. Algunos tienen que ver con mi tema de investigación: la biología y la evolución. Los rasgos de Homo sapiens no tendrían un único origen geográfico, sino que resultarían de largas historias de fusiones de poblaciones de distintos lugares; además, los primeros Homo sapiens en Europa se mezclaron con Neanderthales mucho más frecuentemente que lo pensado. Se descubrió una nueva especie humana (el “hombre dragón”), cuya posición en el árbol evolutivo de los homínidos se determinó con métodos que contribuí a desarrollar.

Otro punto de vista, más filosófico, tiene que ver con cómo la ciencia es percibida y practicada por la humanidad. Es aquí donde aparece el negacionismo, y me impacta el referido al cambio climático y los efectos del hombre sobre el planeta, y las interpretaciones conspirativas de la pandemia y la vacunación.

Los datos reales sobre daño al ambiente se siguen acumulando. La severidad de las sequías y su efecto sobre los cultivos se ha triplicado en los últimos 50 años; la contaminación del aire que resulta de los países del G20 causa dos millones de muertes cada año. Esto es tan importante y concreto como para que el premio Nobel de Física vaya a científicos que estudian el clima.

¿Cómo es posible que importantes sectores de la sociedad nieguen estos problemas? ¿Por qué se abandona la lógica en estos casos? ¿Es la paralización que resulta de no saber cómo pueden remediarse estos problemas, a menos que se cambie drásticamente el modo de vida de casi toda la humanidad? ¿Resulta psicológicamente más fácil decir “son todos chantas” (los miles de investigadores y los millones de datos por ellos aportados) que preocuparse por algo que no sabemos cómo resolver?

Pasando a la pandemia y la anti-vacunación… El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicó datos que muestran que el riesgo de muerte por covid es 11 veces más bajo en personas vacunadas. Puedo equivocarme, pero yo creería que el CDC contrata gente con cierto nivel de seriedad e insospechados de tendencias kirchneristas.

Me sigue resultando incomprensible la actitud de quienes niegan el cambio climático, los problemas ambientales, o cualquier otro tipo de afirmación hecha sobre bases científicas; es decir, observacionales y experimentales. En relación con esto, son interesantes varios hallazgos que tienen que ver con cómo piensan e investigan los científicos (es decir, nosotros los humanos). La gente tiende a solucionar problemas mediante agregados, no mediante eliminaciones (incluso si la eliminación es la mejor solución). Los trabajos ya clásicos tienden a recibir la mayoría de las citas y el crédito. El financiamiento de los científicos toma en cuenta si sus trabajos son citados. Por lo tanto, este apego a la tradición puede dificultar la aparición de teorías o explicaciones que pateen el tablero, o al menos su visibilización.

Pero no todos los trabajos apoyan la visión sombría de las fragilidades humanas. Algunos hallazgos son positivos, como el de que no hay ninguna evidencia concreta de que el uso de los celulares tenga un efecto negativo en las habilidades cognitivas: cambian la manera de conocer, pero no la calidad del aprendizaje. ¡Inesperado! Esto, junto con algunas buenas noticias (la NASA descartó que el asteroide Apophis vaya a chocar con la Tierra por cientos de años; avances en computación cuántica; interfaces mejoradas que permiten manejar una computadora con el pensamiento) nos da lugar para el optimismo. Esperemos seguir por ese camino.