Flor Vigna y Laurita Fernández se tienen bronca desde el año 2018 cuando Nicolás Cabré protagonizó con la cantante una novela que fue un fracaso. Todo comenzó cuando Vigna publicó una foto de promoción con el actor donde se los vio a ambos en la cama abrazados, obvio, esto no le gustó para nada a la ex de Fede Bal.

Desde ese momento un enfrentamiento nació, se dijeron de todo al aire y ni hablar de como se mataban con las miradas, Cabré por su parte nunca dijo nada, dejo que las mujeres se pelearan por él. El tiempo pasó y claramente no hizo lo suyo porque las famosas siguen peleadas y no se pueden ni ver.

Hace poco, Camila Galante, la esposa del jugador Leo Paredes inauguró su marca de cosmética y pidió a Pampita, Laurita y Flor como las figuras de la noche. Si bien las tres se mostraron espléndidas, súper divertidas y atentas con la prensa, el encuentro entre las rivales fue fatal y en la cara de ambas se notaba la incomodidad.

En las fotos y videos que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de la marca de Camila, se puede ver como entre Flor y Laurita siempre hay alguien que las separa. La cara de incomodidad de Vigna era muy exagerada, mientras que Fernández hizo la gran Pampita y lanzó una sonrisa que le duró toda la noche.

En “Intrusos” analizaron el tema y lanzaron un dato que les brindó una persona que estuvo presente en el momento en el que las famosas se cruzaron. Según contó Rodrigo Lussich: “Laurita y Flor se saludaron únicamente en el brindis desde lejos”. También dijo que Flor Vigna hizo todo lo posible para alejarse de Laura.

Por lo que dijeron en el programa de América, Flor se fue a la sala de prensa tres veces con tal de no cruzarse durante mucho tiempo con Laurita. La realidad es que no se sabe bien la razón por la que las rubias no hacen las paces, ya que el problema siempre fue Cabré y actualmente ya no mantiene relación con ninguna de las dos.