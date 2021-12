Agustina Cherri tiene tres hijos hermosos, los dos más grandes son fruto de su relación con Gastón Pauls, Muna y Nilo son sus nombres, mientras que la más pequeña tiene tan solo dos años, se llama Alba y nació gracias al amor de la actriz con Tomás Vera, quien es su actual pareja y se muestran súper felices y enamorados.

Nilo, el hijo del medio de Agustina cumplió 10 años y obtuvo dulces mensajes por parte de su madre, padre y hermano. La actriz fue la primera en compartir con sus seguidores la tierna dedicatoria a su pequeño gigante. Con una foto de ambos súper felices y ella muerta de amor por la hermosa familia que pudo formar, lo felicitó.

“10 años de vos mi niño río. Mi debilidad. El amor de mi vida. Nilo, mamá te ama”, fue el mensaje que Cherri colocó en la foto que compartió. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los graciosos comentarios que recibió la famosa: “Sos una fotocopiadora”, “Los hijos de Agustina Cherri son más parecidos a Agustina Cherri que ella”.

Gastón Pauls, un poco más sentimental, le dedicó un largo texto a su hijo: “Vos cantándome una canción inventada en un idioma nuevo. Vos embarcándome en un viaje único. Vos riendo la mejor risa del universo. Vos y tu bondad inconmensurable. Tu sensibilidad. Tu humor. Tu sencillez. Tu timidez profunda. Tus abrazos. Te amo como nunca creí que podría amar. Gracias por hacerme tu padre. Feliz cumpleaños”.

Y siguió: “Vos mirando por la ventana del auto sumergiéndote por enésima vez en el alma de algo más grande. Vos cuando me explicás todo eso que yo no se. Vos y tu cara cuando querés llorar. Nuestras luchas libres que siempre terminan porque no aguanto más el amor y te abrazo y te beso”.

Por parte de Muna, la hija mayor de la ex pareja, también le dedicó un tiernísimo mensaje a su hermanito: “Mi superhéroe favorito. Siempre juntos. Feliz cumple. Te amo y te admiro“. Así, la familia de Nilo le demostró lo mucho que lo ama y que siempre estarán para él a pesar de todo.