Si algo le faltaba a un gran año profesional a Jey Mammón era terminar la temporada televisiva en América con un invitado de lujo… y de esos que son considerados personajes difíciles para la prensa. Pero la producción, el talento y el carisma del conductor lo hicieron posible.

En el penúltimo envío de Los Mammones, el artista se dio el gusto de tener nada más y nada menos que a Nicolás Cabré sentado en el living hablando de todo… e incluso el actor sorprendió al referirse al mote de mala onda que adquirió por su manejo con los medios.

Luego de repasar su trayectoria y hacer hincapié en la carrera y el camino que eligió seguir, Nico conmovió al relatar un episodio familiar y que bien valió para justificar su poca afición a las notas y a las declaraciones públicas. “A mi sinceramente no me importa lo que digan de mí”, arrancó.

“Me da orgullo que mis conocidos sepan, nadie me preguntaba si esto o aquello era verdad… ¡Y eso que se decía pavada”, lanzó. Enseguida, en diálogo con Jey ahondó en una anécdota personal que lo marcó y que fue determinante en su accionar.

“Mi viejo odiaba cuando hablaban de mí. Una vez me acuerdo que dijeron que yo era sucio y se puso loco. Le dije que no hiciera nada… después me enteré que había un horario puntual en el que daba vueltas por América, para que lo pararan y poder encararlos”, recordó Cabré.

“Dijeron que era sucio y mi viejo se puso loco. No me importa lo que digan de mi. He tratado de modificar, porque no creo que todo sea culpa de ellos”, reconoció Nico.

“Mi papá sabía quién era yo. Y ojo, no es que decía que era un Santo, sabía perfectamente cuál de las versiones era cierta y cuál no; pero yo nunca tuve que explicarle nada… eso me da tranquilidad“, continuó Nicolás quien durante la entrevista se mostró participativo y no esquivó las preguntas del conductor.

“He tratado de modificar algunas cosas, de cambiar porque no creo que todo sea culpa de ellos… pero bueno. Después saqué mis conclusiones de si eso sirve o no“, manifestó el actor que con su presencia en Los Mamones bastó para dar fe de su intento por revertir o modificar su relación con los medios.

Finalmente, Nico reconoció: “Hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufi, mejor evitenme. Después entiendo que hay cosas que se van a preguntar, que se van a decir… lo entiendo“.