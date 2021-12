En plena tercera ola de Covid 19 por la variante Omicron, Jésica Cirio reveló la gran preocupación que le genera que sus amigas no quieren vacunar a sus hijos chiquitos. Fue en Morfi, todos a la mesa, en Telefé, donde Jésica planteó las dudas que invaden a su entorno mas allegado.

“La vacuna no nos blinda de contagiarnos… Es importante decirlo porque, la gente, al estar vacunados, si bien es buenísimo, siente que ya está. Es parte, evita que termines internado, pero hay que seguir cuidándose”, comenzó Jésica.

"Hay mucha gente que no está vacunando a sus hijos de hecho, yo tengo amigas que cuando le conté que le estaba dando la segunda dosis a Chole, me dijeron ´ ¿cómo?, ¿ya? ´. Si, ya, qué vas a esperar. ´Y no sé, tengo dudas´. O amigas que me llamaban y me preguntaban ¿te parece que la vacune?", contó Cirio.

"La única salida que tenemos es vacunándonos en general. Los chicos, los adultos. Todos. Las mamás siguen teniendo miedo a vacunar y más a los más chiquitos", compartió Jésica.

En tanto, el doctor Jorge Tartaglioni, el especista que es parte del programa de los domingos, al mediodía, aportó su saber. “Mi mensaje es para los padres que están reacios en vacunar a sus hijos o dicen que las vacunas son un experimento”.

“En Estados Unidos ya se vacunaron siete millones de chicos de menos de 12 años con una dosis y tres millones con dos dosis. No hubo ningún caso de ningún tipo de complicación”, explicó Tartaglioni.

“Es muy importante tener eso presente. Sí hubo complicaciones con los chicos que tuvieron Covid-19. Se dieron ocho mil millones de vacunas en el mundo entero, el estudio está en fase cuatro y es la prueba fehaciente más grande de que esto funciona”, cerró el médico.