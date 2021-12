Hace algunas horas se volvió viral en Twitter la foto que Rodrigo de la Serna aceptó tomarse con la moza de un bar que visitó. Pero algo enojó mucho al actor, por lo que denunció la situación y alertó a sus seguidores sobre quien que se hace pasar por él en la red social del pajarito.





Lo cierto es que Rodrigo de la Serna es una persona más que accesible y no es la primera vez que accede a fotografiarse con algún fanático que lo encuentra por la calle. Y eso fue lo que sucedió el pasado 21 de diciembre cuando una fanática que trabaja de moza en un bar subió a la red la foto que se sacó con el actor y se volvió viral en las redes, teniendo rápidamente tuvo muchos comentarios.

“Estás trabajando normal y de la nada tenés que atender a Rodrigo de la Serna”, expresó la joven en la postal que se sacó con él mientras tomaba un café en un bar. Y curiosamente el actor se habría hecho eco del posteo, respondiendo con un guiño a su trabajo en La casa de Papel “Espero que no se haya ido sin pagar ese, tiene cara de atracador!! #LCDP”.

Pero hete aquí, que la cuenta de Twitter @RdelaSernaOk no pertenece al actor, sino a un impostor. Es por eso que en las últimas horas el verdadero Rodrigo de la Serna hizo su descargo y denuncia desde su cuenta de Instagram, ya que no usa Twitter y claramente no fue él quien le respondió a la joven moza que se tomó la foto con él.

De esta manera, Rodrigo de la Serna posteó desde sus historias de Instagram un breve pero contundente comunicado. Allí alertó a sus casi 2 millones de seguidores sobre esta situación. “Quiero volver a comunicarles que no tengo Twitter. Hay una persona que utiliza mi nombre y mi imagen desde hace más de dos años”, comenzó denunciando.

Al tiempo que agregó “Varios medios de comunicación replican sus dichos, que no se acercan ni un poco a mi percepción de la realidad”, y rogó “Les pido que denuncien la cuenta @RdelaSernaOk, ya que hasta hoy no obtengo respuestas”.