¿Qué es la variante Ómicron?

La nueva variante de la covid-19 es una mutación del virus que se detectó el mes pasado en Sudáfrica.

¿Es más contagiosa que otras cepas?

Sí. Es muy contagiosa, y se está extendiendo más rápido que otras variantes, tanto es así que en solamente un mes la variante de coronavirus se extendió desde Sudáfrica, por todos los países de Europa hasta llegar a la Argentina, y ahora a Tucumán. Según la OMS es probable que Ómicron supere a la Delta en la transmisión comunitaria de la covid-19.

¿Es más peligrosa?

Hasta ahora los estudios sugieren que la variante Ómicron puede ser menos grave que la Delta aunque la OMS advierte que no debe ser catalogada como “leve”. “Todas las variantes de la covid-19 pueden provocar una enfermedad grave o la muerte, incluida la variante delta, que continua siendo la variante predominante en todo el mundo, por eso es importante evitar la transmisión del virus y el riesgo de exposición”, señala Unicef en su estudio del 17 de diciembre.

¿Cuáles son los síntomas característicos de la enfermedad en esta variante?

Los síntomas del coronavirus Ómicron son parecidos a los de las demás cepas pero difieren ligeramente del covid-19, caracterizado por la fiebre, la tos y la pérdida de olfato, en un amplio número de casos. Quienes padecen la variante Ómicron suelen tener síntomas como dolor de cabeza, irritación de garganta, tos seca, cansancio extremo, dolores musculares leves y sudores nocturnos. Al menos esto es lo que asegura la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, que fue una de las primeras en detectar la cepa.

¿Con el aumento de los casos se incrementarán las restricciones?

No. Pese al pronunciado aumento en los contagios el Presidente no analiza cambios en la estrategia para el combate del coronavirus. “Hemos prorrogado la emergencia sanitaria, pero no habrá nuevas medidas”, dijo ayer Presidente .”A todos nos preocupa pero en la medida en que nos vacunemos, todo va a ser más fácil de llevar”, señaló.

¿Qué disposiciones existen para los pasajeros que llegan a Tucumán en colectivo a la Terminal de Ómnibus?

Las personas que llegan a la Terminal de Ómnibus de Tucumán se les toma la temperatura, se les realiza un cuestionario, se les toma la dirección donde van a estar alojados o su domicilio y se pide un hisopado si es que tienen síntomas compatibles con covid.

¿Qué requisitos se piden a los viajeros que llegan por avión a Tucumán?

La cepa Ómicron resulta muy invasiva, por lo que a todos los pasajeros que llegan al Aeropuerto Benjamín Matienzo en los distintos vuelos se les realiza un cuestionario y se los invita a hacerse un hisopado. Se está controlando especialmente a las personas que vienen del extranjero a ellos se les pide el esquema de vacunación completo y el resultado de su PCR realizado con 72 horas, de anticipación para poder circular por la provincia.

¿Cuántos días de confinamiento debo hacer si estuve en contacto estrecho con un paciente covid positivo de la variante Ómicron?

El tiempo de aislamiento sigue siendo el mismo. En un contacto estrecho debe hacerlo por 14 días, independiente de la variante, y no hay necesidad de que se haga un test si no presenta síntomas. “En caso confirmados, el aislamiento es de 14 días, aunque si no presenta síntomas en los últimos tres días (puede recibir el alta médica). Todo eso sigue vigente”, explicó el secretario Ejecutivo, Miguel Ferre Contreras.

¿Continúa la vacunación?

Sí. En todos los nodos se están vacunando. Además en este momento existe un operativo de vacunación y testeos en plaza Independencia hasta el 30 de diciembre, de 9 a 13 horas. Se aplican segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca y dosis de refuerzo y adicional. Se van a incorporar tres nodos más en el sur de la provincia.