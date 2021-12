Mica Viciconte se destaca por ser súper competitiva, en todas las galas de Masterchef la modelo se muestra muy mandona y atenta a todo lo que hacen o dicen sus compañeros.

Este martes, el estudio de las cocinas más famosas de la Argentina se transporto a México. Todo estaba decorado con muchos colores y hasta el jurado se disfrazo de mexicanos.

Pero como siempre, en medio del programa ponen distintos desafíos. Esta vez, Luisa Albinoni era la encargada de designar un elemento a cada participante y tenían que cocinar con eso durante cinco minutos.

A Viciconte le tocó una máscara y no le gustó para nada, pero su enojo empeoró cuando Donatto visitó su isla y no le brindó ningún consejo.

“No me dijo nada, me dijo la receta que ya la tengo“, comenzó diciendo la futura mamá.

Luego siguió: “Donatto tiene eso, tiene la cabeza muy abierta y abarca muchas cosas. Me marea“.

La modelo tenía que cocinar unos tacos, comida típica de México. Los hizo de lomo, con la masa casera y una salsa ácida que el jurado le tiró los tips para que le saliera perfecta.