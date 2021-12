Los famosos pueden perdonar cualquier cosa, menos una. Que les metan los cuernos, que aparezcan un sinfín de chats con otra mega estrella o que se encuentren en un hotel de París, vaya y pase…. al cabo de unos días se hace borrón, cuenta nueva, y listo. Pero que una amiga no los invite a un evento donde van a morfar gratis, se van a llevar un regalo y encima se van a ganar unos cuantos mangos… eso es una declaración de guerra para todos los tiempos. Wanda Nara atraviesa una de esas circunstancias.

Una muy buena amiga de Wanda, llamada Camila Galante, lanzó su propia línea de cosméticos. Lo hizo con una jornada palaciega, realmente extraordinaria. Alfombra roja, copas de cristal, champán francés, decoración de gala, sillones mullidos, un espacio al aire libre bien bonito y muy prolijo. No podían faltar las estrellas invitadas. Y claro que las hubo.

Pampita llegó con su marido, Roberto García Moritán, que asumió como Legislador de la Ciudad de Buenos Aires pero no se priva de asistir a los lugares donde puede meter la mano en las bandejas de los sánguches. Como siempre, los dos estaban impecables. Ella es la modelo número uno del país y se puede entender que siempre esté de punta en blanco, pero lo de él es llamativo. Nunca desentona “Robert”, como le dice la actual jurado de los 8 escalones del millón.

También fue Laurita Fernández, quien volvió a la soltería desde que anunció, hace mas o menos un mes, que se separó por “enésima vez” de Nicolás Cabré. Igual, con ellos dos nunca se sabe. En cualquier momento dan la sorpresa (¿Sería sorpresa?) y vuelven. Pues bien, Laurita también lucio desampanante, y además muy sonriente y distendida.

Eso sí: en todo momento hizo fuerza fue para no cruzarse con Flor Vigna, otra de las asistentes famosas. Todavía recuerda cuando estaba empezando a salir con Cabré y creyó ver cierto beboteo de la actual novia de Luciano Castro con quien era su pareja. Desde entonces que se miran de reojo. Se hacen las superadas, para las cámaras dicen que está todo bien y que se olvidaron de todo, pero en el fondo siempre se tuvieron “cosita”.

¿Y Wanda? Nada por aquí, nada por allá. La pregunta se la hizo también el sitio Chusmeteando, especialista en este tipo de descubrimiento, que repasó fotos y videos y notó que la rubia no estaba en el lanzamiento de su amiga. Según ellos, estaba “ocupada” jugando a que puede agrandar la familia y que eso fue lo que le pidió a Mauro Icardi para volver a estar juntos, tener otro hijo. Porque ya se sabe: los famosos pueden perdonar casi todo, hasta los cuernos, pero no que no los inviten a un evento.