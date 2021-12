El ex diputado nacional Pablo Torello debía jurar al cargo de senador nacional por la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Esteban Bullrich, pero finalmente el hecho no ocurrió porque Juntos por el Cambio resolvió no dar quórum ni participar de la sesión en la Cámara alta, por considerarla nula.

Pese a que uno de sus integrantes no pudo asistir a la sesión al dar positivo de Covid-19, el oficialismo logró un ajustado quórum, pero Juntos por el Cambio calificó de “nula” la sesión porque el quórum se consiguió transcurrida la media hora reglamentaria desde el horario de convocatoria a la sesión.

LEER MÁS: Di Tullio: “A Conte Grand hay que llenarlo de pedidos de juicio político, es un delincuente”

Luego de que se aprobara en el recinto la renuncia de Bullrich, quien anunció públicamente su renuncia a la banca el 9 de diciembre pasado como senador nacional a raíz del avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, citó a Torello para proceder al juramento, pero el hombre del PRO no acudió al llamado.

“Ha decidido no jurar, jurará en la próxima”, informó la vicepresidenta de la Nación.