Juan Pablo “Pata” Medina rompió el silencio desde su casa, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, tras lo acontecido con la “mesa judicial” de María Eugenia Vidal, en la que resonó la frase del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas donde habló de crear una «Gestapo sindicalista». Salió a responder contra esta situación y remarcó que nadie de la CGT salió a defenderlo cuando fue preso.

En declaraciones con Pablo Duggan por C5N, el sindicalista contó que “Marcelo Balcedo sabía que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, por orden de Macri y de Vidal, me querían meter preso y que lo tenía grabado, con la filmación que se hizo pública” y en base a esto, recordó que tomó conciencia de lo que estaba pasando «cuando Balcedo dijo que me podían meter preso y posteriormente a todos los compañeros».

“Un mes antes de que ocurriera esta situación, se llevaron presos a mi familia. Solo quedó mi hijo de 10 años”, continuó Medina en su descargo. Recordó su reunión con María Eugenia Vidal, que en aquel momento era gobernadora: “Concretamente le demostré que la obra hidráulica que estaba paralizada y que levanten la medida que habían tomado», y subrayó que no le dijeron nada sobre los problemas con él, porque «no tienen coraje de noche”.

Respecto a las investigaciones que se encuentran en curso en estos momentos, Medina contó que “se hizo todo por fuera de la ley, porque cuando yo le pregunto al ministro de Trabajo por la Obra Hidráulica, me dijo que la iban a paralizar para investigar al gobierno anterior”. Recordó que le respondió que “debía dejárselo a la justicia porque el solo tenía que defender a los trabajadores”.

Ante la incógnita sobre si se sintió respaldado por la CGT, Medina lamentó: “No. Lo tengo que decir, yo no tuve un respaldo de nadie. El único que me defendió cuando fui preso, fue de Hugo y de Pablo Moyano. Lo escuché a Héctor Daer decir que defendía a las personas y nosotros somos compañeros. No me defendió nadie cuando decían que tenía una mansión y autos de alta gama”, remarcó.

Fuente: El Intransigente