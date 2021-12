“Desde el gobierno provincial venimos observando con mucha preocupación esta situación de los cortes que generan mucha irritación en tlos usuarios que pagamos todos los servicios y no estamos recibiendo. Esto, en períodos estivales viene año tras año complicándose“, manifestó en LV12 Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia.

En este sentido, con el trabajo en conjunto con la Dirección de Comercio y la Subsecretaria de Comercio, van a aplicar la ley en defensa del consumidor donde se establecen sanciones por el corte del suministro. “Primero se hace una imputación de cargos a la empresa, se le da la oportunidad de responder, en este caso responsabilizó a Trasnoa, otra empresa“.

Ante la respuesta de Edet, la ministra sostuvo que están siguiendo el procedimiento administrativo para aplicar efectivamente la multa. Además reafirmó los dichos de Osvaldo Jaldo: “servicio que no se presta, es un servicio que no se debe cobrar” y por otro lado “la falta de no informar por parte de Edet”.

La actualidad energética a nivel nacional

Vargas Aignasse dijo que con respecto a “la matriz energética de la Argentina se viene trabajando como cuestiones de fondo, porque lamentablemente a lo largo de los años siguen generándose asimetrías y son temas a corregir a futuro” y, por supuesto, no dejó de mencionar “la situación económica que hoy tenemos con el proceso inflacionario“, que tiene que ver con las tarifas.

Dra Carolina Vargas Aignasse

Transporte público

Vargas Aignasse catalogó de “irresponsable a la oposición“, por no haber aprobado el Presupuesto 2022. “Nos ha puesto en una situación complicada, no solamente en estos temas sino también en muchos otros, que el Jefe de Ministros, Juan Manzur, va a tener la facultad de aplicar de manera discrecional el presupuesto en las áreas que haga falta”, agregó.

Para la ministra, que Manzur esté en ese lugar “es una tranquilidad saber que una persona que conoce las asimetrías en el transporte público de pasajeros, ayudará en la falta de presupuesto nacional“, finalizó.