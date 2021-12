El pasado 27 de diciembre se produjo un robo en la sede de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), en calle Junín al 700.

“No sabemos bien cuándo fue el hecho pero la gente de la limpieza me dijo que estaban rotas las puertas de las oficinas. Inmediatamente me fui a hacer la denuncia“, comentó Marcelo Sosa.

Y siguió, “está reventada la caja fuerte. Nos falta documentación. me preocupa que acá siempre pasan cosas y queda en la nada“.

Este jueves por la tarde, se conoció que la justicia tomó la determinación de archivar la causa.