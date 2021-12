Andrea Taboada es una de las mejores angelitas que Ángel de Brito tuvo en su programa “Los Ángeles de la Mañana” que está a punto de llegar a su fin. El anuncio de una finalización del programa por parte del conductor sorprendió a todos, pero tarde o temprano llegaría el adiós definitivo del gran ciclo que fue todo un éxito este año.

En estos últimos días Ángel de Brito se tomó el tiempo de saludar una por una a sus panelistas con un lindo homenaje de su paso por el programa, a horas de la última emisión, el chimentero tomó por sorpresa a todos al revelar la traumática experiencia que vivió Taboada anoche en su departamento.

Ni bien comenzó el programa de este jueves, Ángel aprovechó para decir: “No saben lo que le pasó a Andrea Taboada, otra vez problemas con los vecinos. Andrea estaba en su casa y de repente de su techo, como si fuera el exorcista, empezó a caer sangre de una grieta”. Al escuchar el relato, el resto de las angelitas quedaron en shock.

Fue entonces que la misma Andrea tomó la palabra y contó “Fue ayer a la tarde. Había una grieta porque hace un par de meses el vecino de arriba llenó la bañera, dejó abierto, se fue a comprar y se olvidó. Entonces comenzó a caer agua y quedó esa grieta. Entro a casa, me pongo a ordenar, a limpiar y cuando miro veo gotas de sangre“.

Y agregó: “En la alfombra había un manchón y después veo sangre en la grieta. Lo primero que hice fue llamar a seguridad. Después recordé que había fallecido un señor en el piso de arriba, el mismo que había dejado la canilla abierta la vez pasada. Vi la policía el día anterior. No sé qué le pasó. Estaba desplomado en el living”.

Para cerrar con la horrible experiencia, Andrea Taboada confesó: “Estaba solo y había sangre en la habitación. Me pareció muy extraño porque era mucha sangre. Dicen que estuvo varios días ahí el cadáver. Ayer empezaron a limpiar y me empezó a caer la sangre. Era un señor grande pero nunca me lo cruzaba, no sé si estaba enfermo”.