Desde hace varios años, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo enfrentan un juicio por unos dichos por el conductor de LAM. Ángel, habría tratado de “porquería” a Susana, a ella le cayó muy mal el comentario. Este miércoles en “LAM”, el conductor mostró el fallo de la justicia que lo sobreseyó y habló del tema.

“Acá tengo la documentación que me mandó mi abogado en mi juicio con Susana Roccasalvo en donde me sobreseyeron e indican que la señora en cuestión y su hija quienes opinaron de mi tengan que retractarse y disculparse por insultarme“, comenzó diciendo el conductor.

Para finalizar aseguró: “También Susana debe pagar los gastos de abogados y otras cosas que tuve que gastar yo para afrontar esta demanda. No me interesa seguir dándole entidad al tema así que borrón y cuenta nueva“. Finalmente tweeteó el falló donde destaca su sobreseimiento.

La guerra entre Ángel y Susana

Todo comenzó con las duras declaraciones de Ángel de Brito en “Los Ángeles de la Mañana”: “Si vos me preguntás, ‘¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?’, yo toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería”.

Estos dichos despertaron la furia de la conductora, que decidió iniciar acciones legales contra el periodista: “Yo me entero de esto a través de mi propia hija (Belén), que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces, llamé al doctor Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada”.

Poco después Ángel de Brito salió a aclarar lo dicho: : “Hice un chiste, Roccasalvo. Un poquito de humor. Dije que ella era una porquería en lo profesional, no era para la persona, que no se ofenda tanto y tenga un poco de humor”. “Ella a descalificado a Dios y María Santísima. Discriminó uruguayos, a gente por su peso, hay un montón de archivo para recordarle. Lo tengo. Fue un chiste nada más, no te ofendas tanto, Roccasalvo”.